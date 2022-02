Dr House, il cast: prima e dopo | Cosa fanno oggi gli attori protagonisti

Dr House – Medical Division è una delle serie più seguite e apprezzate nel mondo: scopriamo che fine hanno fatto gli interpreti principali.

Trasmessa dal 2004 al 2012, Dr House – Medical Division è una delle serie più seguite negli Stati Uniti e, nel 2008, è stata classificata come serie più seguita al mondo. Distribuito in 66 paesi, il programma è stato molto apprezzato anche in Italia.

In particolare la figura di Gregory House (interpretato da Hugh Laurie) ha avuto un grande impatto nella cultura popolare, con il suo carattere non convenzionale e le sue abilità nel cogliere ogni minimo indizio.

Dr House: trama e ispirazione

La serie è ambientata presso l’ospedale universitario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital (nel New Jersey). Nelle puntate, vengono raccontate le avventure del dottor Gregory House, il quale è a capo di una squadra di medicina diagnostica.

Ogni episodio si concentra su un caso diverso: il dottor House, grazie alle sue doti deduttive, riesce ad unire i diversi indizi e dettagli. Alla fine, è sempre in grado di trovare una soluzione alle situazioni più drammatiche.

Il programma prende ispirazione dai racconti di Sherlock Holmes: il celebre detective ideato dallo scrittore Arthur Conan Doyle, considerato uno dei fondatori del genere giallo. Per quanto riguarda i misteri medici, questi sono stati tratti da una rubrica del New York Times, basata sui casi clinici più critici.

Sono passati 10 anni dall’ultima stagione di Dr House: come sono cambiati gli attori principali nel corso degli anni e cosa fanno oggi?

Che fine hanno fatto i protagonisti?

Partiamo dal protagonista principale: Hugh Laurie, interprete di Gregory House. L’attore inglese ha riscosso un grande successo dopo la sua interpretazione, diventando una star nel mondo delle serie statunitensi. Oggi la sua carriera procede e tra i suoi ultimi lavori possiamo citare le serie Catch-22 (2019) e Avenue 5 (dal 2020).

Proseguiamo con Lisa Edelstein, nota per aver interpretato la dottoressa Lisa Cuddy. Attrice e drammaturga, recentemente ha preso parte alle serie The Good Doctor (2018) e 9-1-1: Lone Star (2021). Lisa è un’amante degli animali e dedica molto tempo al volontariato supportando l’associazione no profit Best Friends Animal Society.

Robert Sean Leonard ha raggiunto la notorietà con il ruolo del dottor James Wilson. Dopo essersi sposato nel 2008 con Gabriella Salick, è diventato padre di Eleanor, nel 2009, e Claudia, nel 2012. Ultimamente, ha recitato in The Hot Zone – Area di contagio (2019) e The Good Doctor (2020).

Jennifer Morrison, invece, ha recitato in Dr House nel ruolo della dottoressa Allison Cameron. L’attrice è riuscita a confermarsi grazie alla serie e, successivamente, ha preso parte al cast del film Mr & Mrs Smith e della serie How I Met Your Mother (2005). Tra i suoi ultimi lavori, ricordiamo C’era una volta (2011-2018).

Hanno recitato nel cast di Dr House anche Omar Epps, nel ruolo del dottor Eric Foreman, che successivamente ha preso parte alle serie Resurrection (2014-2015) e Shooter (2016-2018). Inoltre, Jesse Spencer, che nella serie ha interpretato il dottor Robert Chase, ha recitato in Chicago Fire (2012-2021).