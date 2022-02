Federica Panicucci, questa volta ha “esagerato” | “Mi ha travolto e mi sono fatta travolgere”

Continuare a credere nell’amore dopo una storia importante finita male può non essere semplice, ma quando si incontra la persona giusta la situazione cambia. Ne sa qualcosa Federica Panicucci, ora felicissima al fianco di Marco Bacini, che a breve diventerà suo marito.

Federica Panicucci ha avuto una lunghissima relazione, culminata con il matrimonio e la nascita di due figli, Sofia e Mattia, avuti con il dj Mario Fargetta.

I due hanno però annunciato il divorzio nel 2015, complice con ogni probabilità un possibile tradimento dell’uomo (c’è chi pensa che sia stata l’ex “gieffina” Melita Toniolo a fare da terzo incomodo). Nonostante tutto, ora gli ex coniugi sono riusciti a ristabilire un rapporto sereno per il bene dei loro ragazzi.

La conduttrice, volto da anni di “Mattino Cinque”, ha ammesso quanto fosse inevitabile decidere di prendere strade diverse: “Quando capisci che non hai la vita che volevi, serve il coraggio di capire che il cambiamento è un atto che fai per la tua felicità e per quella di chi ti sta vicino – aveva raccontato lei in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. Già la presa di coscienza è il primo passo. A volte senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia. A me è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato. Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti”.

Chi è Marco Bacini: è lui l’uomo che ha ridato la felicità a Federica Panicucci

Ora Federica è nuovamente una donna felice nel suo privato, ma gran parte del merito è certamente di Marco Bacini, imprenditore milanese che ha fatto carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Nel corso degli anni ha avuto modo di collaborare con diverse realtà importanti del suo settore, tra cui la fashion blogger Chiara Ferragni.

I due sono ormai legati da qualche anno e sembrano essere finalmente pronti al grande passo, che dovrebbe avvenire a breve. La conduttrice non potrebbe essere più felice, come ha ammesso recentemente in un’intervista a ‘Chi’: “L’amore per Marco mi ha travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura, se affronti la vita così ti può dare grande soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare a nulla di negativo, ero convinta che anche nei momenti più difficili avrei trovato la chiave giusta”.

L’uomo appena ne ha la possibilità non manca di stare vicino alla compagna anche in occasione dei suoi impegni di lavoro. Spesso, infatti, è possibile vederlo dietro le quinte di “Mattino Cinque“.

LEGGI ANCHE >>> Federica Panicucci, bruttissimo incidente a Milano: “Sono viva per miracolo”

E in occasione della puntata di San Valentino lui ha voluto dare una dimostrazione del suo amore alla fidanzata inviandole in studio un mazzo di rose rosse davvero grandissimo. Lei è apparsa commossa: “Io volevo augurare Buon San Valentino a tutti, queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e Buon San Valentino a lui”.