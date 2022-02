Giancarlo Giannini, il grande dolore che lo logora da 34 anni: “Perché è successo a lui e non a me..”

Ha interpretato un’ampia gamma di personaggi e vinto diversi premi. Ma da questi accadimenti non ci si riprende mai

Uno dei più grandi attori italiani. E, soprattutto negli ultimi anni, anche doppiatore cinematografico di grande livello. La sua vita, però, è segnata da una grande sofferenza. Di quelle da cui non ci si riprende. Stiamo parlando di Giancarlo Giannini. Ecco la sua toccante storia.

Oggi 79enne, Giancarlo Giannini ha una carriera cinquantennale alle spalle. Dove si è contraddistinto ovviamente per la sua bravura. Ma anche per la sua capacità di essere un attore eclettico. Ha interpretato un’ampia gamma di personaggi: dall’operaio proletario al boss mafioso, dal protagonista di commedie all’italiana a quello di pellicole di impronta più drammatica, utilizzando con disinvoltura anche numerosissimi dialetti, sia meridionali sia settentrionali.

Nel corso della carriera ha vinto nel 1973 il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes per “Film d’amore e d’anarchia” e nel 1977 la candidatura all’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in “Pasqualino Settebellezze”, entrambi film diretti da Lina Wertmüller. Ha inoltre vinto sei David di Donatello, sei Nastri d’argento e cinque Globi d’oro.

Quelli menzionati sono solo due dei film di enorme successo interpretati da Giannini. In particolare, resta nella storia il suo sodalizio artistico con la regista Lina Wertmuller. Due titoli su tutti: “Mimì metallurgico ferito nell’onore” (1972) e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” (1974). Ma il numero di pellicole storiche è enorme: da “Mi manda Picone” (1984) a “Il male oscuro” (1990), fino a “Palermo Milano solo andata” (1990). Per lui anche diverse interpretazioni a Hollywood con “Hannibal” (2001), “Man on fire – Il fuoco della vendetta” (2004). È anche noto per aver interpretato René Mathis nei due film della saga di James Bond “Casino Royale” e “Quantum of Solace”.

Il dramma di Giancarlo Giannini

Nel 2009 Giannini ha ricevuto una stella sulla Italian Walk of Fame di Toronto, Canada, mentre nel 2020 è stata annunciata anche l’assegnazione della stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Come doppiatore, presta da anni ormai la sua voce al grande Al Pacino, dopo la scomparsa di Ferruccio Amendola.

Insomma, la sua è una carriera enorme. Che ne ha condizionato, evidentemente, anche la vita. Ma c’è un altro evento che Giancarlo Giannini porta dentro di sé. E nessun film di successo, nessun premio o riconoscimento, possono mitigare il dolore provato.

Il figlio più noto tra i quattro avuti da Giancarlo Giannini è senza dubbio Adriano. Anch’egli attore e doppiatore di grande successo. Ma il primogenito dell’attore, Lorenzo, è morto appena 21enne, nel 1988 a causa di un aneurisma.

Una notizia tremenda che l’attore ricevette mentre era a Milano e stava girando un film. Un dolore che, nonostante siano passati oltre 30 anni, Giancarlo Giannini porta sempre con sé: “Ti chiedi: perché a lui e non a me?”