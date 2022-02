Giovanni Scifoni, svela la sua “dipendenza” | “Non posso farne a meno”

“DOC – Nelle tue mani” è certamente una delle fiction di maggiore successo negli ultimi anni. I telespettatori amano anche i protagonisti del cast, tra cui spicca Giovanni Scifoni, che veste i panni di Enrico Sandri.

Non stupisce certamente il successo di “DOC – Nelle tue mani”, che sta ottenendo ascolti altissimi anche in questa seconda stagione, in onda ogni giovedì sera su Raiuno.

Il pubblico si è infatti affezionato non solo al personaggio di Andrea Fanti, alias Luca Argentero, tornato in corsia dopo un incidente che gli aveva fatto perdere la memoria, ma anche ai colleghi che collaborano ogni giorno con lui.

Tra questi c’è anche Enrico Sandri, interpretato da Giovanni Scifoni, un neuropsichiatra che aiuta DOC nel suo percorso di recupero e che lo sostiene anche nei momenti più diffiicli.

Vestire i panni di questo medico ha significato tantissimo per l’attore, che ha cercato di mettere in scena tutta la sensibilità che lo caratterizza. E le sorprese nelle prossime puntate non mancheranno: “Si saprà la storia di Enrico, anche i suoi problemi e le sue dinamiche”.

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri in “DOC – Nelle tue mani”: l’attore ha una bellissima famiglia

Giovanni Scifoni può essere certamente orgoglioso del seguito che sta avendo la fiction Rai, ma lo è ancora di più per un successo che è riuscito a ottenere nel suo privato: la sua famiglia. L’attore romano, 45 anni, è infatti sposato dal 2005 con Elisabetta, da cui ha avuto tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco.

L’artista ha un rapporto fortissimo con la moglie, che cerca di sostenerlo anche nei successi che ottiene sul lavoro: “Elisabetta mi pungola e mi sprona fino allo sfinimento – ha detto in un’intervista a ‘Ravello News’ -. Lei però mi sostiene sempre. Non potrei fare a meno di lei”.

Un anno fa la famiglia aveva contratto il Covid. Ma questo momento non ha intaccato la loro serenità, anzi. Non a caso, Giovanni ha raccontato quel periodo con un video online dal titolo “Quando te lo becchi“, tutto all’insegna dell’ironia.