Non solo Gomorra, viene da Scampia la più bella d’Italia | Ecco chi è la nuova Miss Italia 2021

È stata eletta Miss Italia 2021: si chiama Zeudi Di Palma, ha 20 anni ed è nata a Scampia. Scopriamo chi è la nuova ragazza più bella del nostro Paese.

Nel cassetto di tante giovani italiane, c’è ancora il sogno di vincere il concorso di bellezza più ambito del nostro Paese: Miss Italia. Roberta Capua, Martina Colombari, Anna Valle, Cristina Chiabotto, Miriam Leone, sono solo alcune delle vincitrici della gara che hanno poi sfondato nel mondo dello spettacolo.

E nella serata del 13 febbraio, durante l’evento svoltosi al Casinò di Venezia e andato in onda sulla piattaforma streaming Helbiz Live, Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini hanno eletto Miss Italia 2021.

A vincere il concorso, battendo le altre 18 finaliste in gara, è stata Zeudi Di Palma; ragazza di 20 anni di origine campana che ha prevalso sulle altre tre rimaste in gioco che erano Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania).

Nel corso della premiazione c’è stato anche un momento di suspense quando per errore è stato fatto il nome proprio della vincitrice come tra quelli eliminati, salvo poi arrivare la correzione della giuria.

Miss Italia 2021, chi è Zeudi Di Palma

La nuova Miss Italia Zeudi Di Palma vive a Scampia, a Napoli, e studia sociologia all’Università Federico II. Ha un fratello e una sorella più grandi e i tre sono stati cresciuti dalla madre Maria Teresa, mentre il padre l’ha abbandonata quando aveva due anni.

Ma al papà, la neo Miss Italia deve il suo particolare nome. Deriva infatti da Zeudi Araya, nota negli anni ’70 per esser stata la protagonista di alcuni film erotici.

E proprio del quartiere Scampia, uno dei più difficili del napoletano, la Di Palma ha parlato in una intervista al Corriere della Sera lanciando anche un messaggio ai politici e rivelando che, nonostante le difficoltà, ci sono comunque persone che lottano per emergere: “I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli”.

A complimentarsi con la ragazza, anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che in un tweet ha scritto: “Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo”.