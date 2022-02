Sabrina Salerno, fa coppia fissa con un’altra grande della musica | Quando l’amicizia va oltre il lavoro

Le due sembrano molto unite e affiatate. Questi scatti sono solo la testimonianza di una amicizia vera o l’inizio di un sodalizio artistico?

Oggi ci fa impazzire, soprattutto tramite i social, con i suoi scatti provocanti e le sue scollature vertiginose. Quegli sguardi ammiccanti, quei bikini succinti o quegli abitini che lasciano ben poco all’immaginazione. Ma Sabrina Salerno, soprattutto negli anni ’80, è stata una cantante di grande successo in Italia. Per questo non deve affatto sorprendere uno degli ultimi post pubblicati (ovviamente su Instagram) dalla bella Sabrina. Insieme a una famosissima cantante italiana. Che sia l’inizio di un sodalizio artistico?

Dicevamo dell’enorme successo di Sabrina Salerno. Soprattutto negli anni ’80 e ’90. Ma nell’ultimo periodo Sabrina Salerno è ritornata in auge. Soprattutto sui social, dove è popolarissima. Anche grazie a un fisico invidiabile, nonostante i 53 anni di età

Grande icona degli anni ’80. Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Amicizia o collaborazione artistica?

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata assolutamente in auge, anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo.

Anche questa volta vi parliamo del profilo Instagram della bella Sabrina. Ma non per qualche suo set fotografico sexy. Questa volta, infatti, la nostra adoratissima è in posa con una importante cantante italiana. Stiamo parlando di Mietta.

Pseudonimo di Daniela Miglietta, nata a Taranto 52 anni fa. Raggiunge la notorietà nel 1989 ad appena 20 anni con la vittoria al 39º Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con il brano “Canzoni”.

L’anno seguente, insieme ad Amedeo Minghi, canta il brano Vattene amore, che riscuote grande successo, classificandosi terzo. Come Sabrina Salerno, anche Mietta ha interpretato alcuni ruoli al cinema. L’ultima, recentissima, del 2021 con “Generazione Neet – La banda della Marana”.

Le due sembrano molto unite e affiatate. Questi scatti sono solo la testimonianza di una amicizia vera o l’inizio di un sodalizio artistico?