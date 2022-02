Le sue foto, soprattutto sui social, senza capelli, a volte con lo sguardo sofferente, le hanno dato forza attraverso l’affetto dei fan

E’ una gioia vederla così attiva e grintosa. Perché sappiamo bene quanta sofferenza abbia affrontato negli ultimi mesi. Ma Carolina Marconi non molla di un centimetro. E la ritroviamo combattiva come non mai. Ovviamente, ci auguriamo che il peggio sia alle spalle.

Oggi 43enne, infatti, la nostra Carolina viene da un periodo molto difficile. Circa un anno fa, infatti, le è stato diagnosticato un tumore al seno, che Carolina Marconi ha affrontato con la chemioterapia. Non ha mai nascosto tale male, anzi, si è mostrata spesso senza capelli, come conseguenza delle cure. Dando così forza a se stessa e alle tante persone che affrontano purtroppo un percorso del genere.

Venezuelana, ma naturalizzata italiana. E’ nota soprattutto per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Anche se già prima di entrare nella casa più spiata d’Italia aveva avuto diverse esperienze televisive. Debutta infatti nel 1997 partecipando come valletta al programma Beato tra le donne, in seguito ha lavorato in altri programmi tra cui I cervelloni nel 1998, Festa di Classe nel 1999, Goleada nel 2000 e Stasera pago io nel 2001.

Poi la partecipazione al Grande Fratello, nel 2004. Non vince, ma comunque spicca il volo sotto il profilo della notorietà. Bella e latina, posa senza veli anche per un calendario. Per lei, quindi, si aprono le porte della televisione, con svariate partecipazioni sulle reti RAI e Mediaset. Ma anche del cinema. Recita infatti nella fortunata soap opera “Un posto al sole d’estate” e nel film “Matrimonio al Sud”.

Nel maggio 2016 diventa imprenditrice aprendo lo store Aloha a Ponte Milvio a Roma, avendo già da tre anni la linea di calzature Le Markol. Fino al 2005 è stata legata sentimentalmente al dj Tommy Vee, conosciuto proprio all’interno della casa del Grande Fratello. Ma da tempo il suo compagno è l’ex calciatore Alessandro Tulli.

Sacrificio e coraggio

Proprio il compagno è stato tra le persone che le sono state più vicine nei difficili mesi di malattia. In questi mesi, la bella Carolina è diventata un vero e proprio simbolo della lotta contro il cancro. Ha ammesso di aver avuto paura, è vero. Ma ha dimostrato anche tantissima forza.

Le sue foto, soprattutto sui social, senza capelli, a volte con lo sguardo sofferente, le hanno dato forza attraverso l’affetto dei fan. Ma, allo stesso tempo, sono state sprone per chi, purtroppo, è stato o è nella sua stessa situazione.

Per questo, quindi, siamo felici di rivederla grintosa, mentre si allena.

Carolina ha pubblicato un breve video in cui si impegna per recuperare la forma: “Nulla si ottiene senza sacrificio, senza coraggio, senza pazienza …chi ha ragione ed è capace di soffrire alla fine vince” scrive a commento del video.

E lei in tutti questi mesi ha dimostrato di sapersi sacrificare. Soprattutto, di avere tanto coraggio. E, alla fine del video, guardate che tenerezza…