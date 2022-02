Debora Caprioglio, ve la ricordate? Era il sogno erotico negli anni ’90 | Vediamo com’è diventata

Musa di Tinto Brass, ma ha lavorato con grandi registi come Klaus Kinski e Lamberto Bava. Oggi, 53enne, che fine ha fatto?

Uno dei sogni erotici degli italiani, soprattutto all’inizio degli anni ’90. Il suo sguardo malizioso, ma, soprattutto, le sue forme generose, la rendono desideratissima. E’ una delle tante muse di Tinto Brass, che la lanciò sul grande pubblico. Stiamo parlando della bella e sensuale Debora Caprioglio. La ricordate? Come si è evoluta la sua carriera?

Inizia a farsi conoscere ancora minorenne con alcuni concorsi di bellezza. Lì la nota il noto attore e regista Klaus Kinski. Volto molto espressivo del cinema. E’, solo per fare un nome, il gobbo nel film “Per qualche dollaro in più”, di Sergio Leone. Di Kinski, la nostra Debora diventa la fidanzata.

Ma è il maestro Tinto Brass a farla conoscere definitivamente al grande pubblico affidandole la parte della protagonista nel film erotico “Paprika” (1991). Da quel momento inizia una proficua carriera in cui, sia nei ruoli drammatici, sia in quelli comici, spicca per la sua avvenenza e la sua sensualità. Dal thriller erotico “Spiando Marina” di Sergio Martino al comico “Saint Tropez – Saint Tropez” di Castellano e Pipolo (entrambi girati nel 1992).

Oltre che con Kinski e Brass, Debora Caprioglio lavora anche con Lamberto Bava. E molto a teatro, con Franco Branciaroli e Corrado Tedeschi.

Debora Caprioglio oggi

Ovviamente, la sua figura rimane in un certo qual modo “imprigionata” nei ruoli erotici interpretati all’inizio degli anni ’90. Ma successivamente Debora Caprioglio ha fatto molto altro. Abbiamo già detto del teatro. Ma la ricordiamo anche in televisione. E’ uno dei volti di “Buona domenica”, tra il 2004 e il 2006.

Negli anni acquisisce un’immagine più rassicurante rispetto a quella piccante costruitasi negli anni ’90. Nel 2010 ha anche aderito all’Alleanza di Centro, diventandone responsabile nazionale per la cultura e lo spettacolo.

Nel 2007 partecipa anche come concorrente alla quinta edizione del reality show “L’isola dei famosi”, in onda su Rai 2, classificandosi al secondo posto con il 25% dei voti. Sempre nel 2007 è tra i protagonisti di “Morte di un confidente”, film tv della serie Crimini diretto dai Manetti Bros., apprezzati registi recentemente usciti al cinema con “Diabolik”.

Il 7 settembre 2008 si è sposata con l’attore e regista Angelo Maresca. Insomma, un’icona sexy che ha cambiato molto il proprio target. Recentemente, il suo ultimo film, “Un marziano di nome Ennio”, regia di Davide Cavuti (2021).

Oggi 53enne, noi la vogliamo ricordare come pensiero ricorrente di tanti giovani degli anni ’90.