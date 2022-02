Licia Nunez, ha convissuto con diversi demoni | “Un sogno infranto per la mia dipendenza”

Licia Nunez ha dedicato la sua intera vita allo spettacolo. Stava gettando tutto all’aria finché non ha toccato il fondo

Licia Nunez, attrice ed ex modella italiana che moltissimi telespettatori italiani conosceranno molto bene grazie alla sua apparizione nella quarta edizione del Grande Fratello VIP.

Anche se, in verità, è stata al centro dell’attenzione per diverse volte e ben prima di partecipare al famoso reality show.

Dal 2004 al 2010 è stata infatti legata sentimentalmente ad Imma Battaglia, l’attivista LGBT che attualmente è occupata con un’altra grande attrice, Eva Grimaldi.

Dal 2017 al 2021 è stata fidanzata con l’imprenditrice Barbara Eboli. La sua carriera, comunque, era iniziata decisamente prima. A diciassette anni inizia a lavorare come modella.

Dal 2000 al 2003 lavora sodo per diventare un’attrice. Dopo aver studiato per ben tre anni recitazione, è protagonista di diversi spot pubblicitari e gira anche alcuni cortometraggi. Poi la grande chance quando si fa notare sul grande schermo nel film “Alla fine della notte”.

Poi con “Il balletto di guerra” e “E guardo il mondo da un oblò”. Ha recitato pure nella famosa soap opera “Vivere”. Prima del Grande Fratello VIP ha partecipato a “Ballando con le stelle”. Dal 2012 al 2018 ha fatto parte del cast della fiction “Le tre rose di Eva”.

E poi, come dicevamo, la sua partecipazione al GFVIP. Ma la sua vita, al contrario della carriera, è stata tutto tranne che rose e fiori. In tante occasioni infatti ha dovuto affrontare momenti davvero complicati.

Licia Nunez, i traumi che l’hanno segnata: “Ma ora ho un sogno”

Licia Nunez, una vita dedicata al mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Non in molti però sanno che cosa ha dovuto passare nella sua vita privata. Un evento, su tutti, ha completamente stravolto la sua vita, ovvero l’aborto nel 2003.

E non solo, come ha raccontato in un’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Vanity Fair. Ha infatti svelato di aver avuto una dipendenza dall’alcol per circa nove mesi. Aborto e dipendenza, come spiegato da lei stessa, sono comunque strettamente legati.

L’importante perdita le ha fatto toccare il fondo perché si sentiva in colpa come se tutto quel che era accaduto fosse successo a causa sua. L’alcol l’aveva allontanata dagli amici e da sua madre.

Una situazione terrificante, apparentemente irrisolvibile, che però è finita nel migliore dei modi grazie anche all’aiuto del suo ginecologo.

Infine, sempre al famoso settimanale, ha spiegato che ormai si tratta di acqua passata. Adesso l’ex gieffina ha un grande sogno, quello di diventare madre.