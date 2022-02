Mika, nonostante sia una star riesce a tenere lontano dai riflettori la sua storia | Dura da 14 anni

Mika è uno degli artisti migliori che la musica ha avuto la fortuna di annoverare negli ultimi anni. Ma della sua vita privata si sa veramente poco (forse).

Mika, una carriera alle spalle fantastica, anche se per ammissione di tantissimi critici ed appassionati di musica sarebbe potuta essere ancora migliore di quel che effettivamente è stata finora.

Nato a Beirut in Libano, ma naturalizzato inglese, è un cantautore di grande successo. La sua scalata verso il successo è iniziata nel 2007 grazie al famosissimo singolo Grace Jelly.

Anche il suo disco di esordio, Life in Cartoon Motion, ha raggiunto risultati a dir poco importanti. Il suo secondo album, The Boy Who Knew Too Much, è stato certificato di platino.

Il suo stile musicale ha impressionato, come dicevamo, critica ed appassionati; tante persone sono arrivate a paragonarlo a veri e propri fuoriclasse della storia della musica quali Elton John, i Queen, Rufus Wainwright e Scissor Sisters.

Decisamente non uno come tanti. Ma cosa si sa della sua vita privata? Non molto, dato che l’artista è molto riservato.

Anche se, ovviamente, essendo un personaggio pubblico molto amato e conosciuto, non tutto può essere “nascosto”.

Quello che non sai di Mika: non è single da tanti anni

Mika, molto riservato, non può nascondere tutto, come la relazione sentimentale con Andrea Dermanis. Il suo storico fidanzato non ama particolarmente finire nelle prime pagine dei giornali.

Di origini greco-inglesi, è un regista e lavora in Inghilterra dove si occupa principalmente di documentari. Negli ultimi anni si è dedicato anche a videoclip musicali. Su di lui, non si sanno tantissime cose.

E nemmeno Mika aiuta, dato che è davvero difficile trovare una foto di loro due insieme sui social media. In ogni caso, i due stanno benissimo insieme. La loro storia d’amore dura da 14 anni.

Certo, non sempre è andato tutto alla perfezione, visto e considerato che hanno dovuto superare insieme qualche momento difficile. D’altronde, nessuna coppia è perfetta.

Tornando a Mika ed al suo compagno, comunque, lo stesso cantante ha spiegato che è un personaggio che non ama stare sotto ai riflettori, arrivando a definirlo “un campagnolo”.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, aveva spiegato che tipo di persona fosse e quanto fosse legato al suo partner.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Mika: la tragedia dopo il concerto | Per oltre un mese l’ha tenuto segreto

La loro relazione l’ha definita così: “Dura ancora, nonostante non fosse stato programmato”. Le migliori storie d’amore, dopotutto, di razionale e “sicuro”, hanno ben poco.