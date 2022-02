Teo Mammucari, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso?

Un’attività giovanile, che comunque ha svolto almeno fino alla metà degli anni ’90. Poi il grande successo in tv e al cinema

Noto conduttore e showman televisivo. La televisione ha dato tanto a Teo Mammucari. I guadagni che dà la tv, la fama, anche l’amore. Insomma, deve molto alla scatola che, una volta, aveva il tubo catodico. Ma sapete cosa faceva il nostro Teo Mammucari prima di diventare famoso?

Come vi abbiamo accennato, a Teo Mammucari la televisione ha dato anche l’amore. Il noto showman infatti, è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 all’ ex velina Thais Souza Wiggers, brasiliana, nota al grande pubblico, quindi, grazie a “Striscia la notizia”. Con il famoso tg satirico ideato da Antonio Ricci ha guadagnato popolarità insieme all’altra velina, la mora Melissa Satta. Viene poi confermata anche per le edizioni 2006-2007 e 2007-2008 (in quest’ultima edizione, a causa della sua gravidanza, viene sostituita dal 7 gennaio al 7 giugno dalla connazionale Veridiana Mallmann.

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers nel 2008 hanno avuto una figlia, Julia. Cui il conduttore è, ovviamente, molto legato. Ma questa è storia tutto sommato recente. Sapete, infatti, cosa faceva Teo Mammucari prima di sbarcare in televisione?

Il lavoro prima di diventare famoso

Oggi 57enne, è con “Libero” che raggiunge la grande notorietà. Siamo nel 2000. Ma prima e dopo diversi programmi di grande successo: da “Le Iene” a “Scherzi a parte”, passando per “Veline” e “Velone”. Per lui anche un film da protagonista, “Streghe verso nord”, di Giovanni Veronesi.

Che la televisione e la comicità non fossero le sue uniche passioni e peculiarità, dovevamo capirlo già dal fatto che il nostro Teo è stato per ben quattro edizioni consecutive giurato di “Tú sí que vales”. Lì Teo Mammucari dimostra non solo la sua simpatia, ma anche la capacità di scoprire talenti.

Quel talento che, anche lui, aveva fin da giovane. Prima di diventare famoso, infatti, Teo Mammucari ha svolto una professione come tanti giovani, che intraprendono per arrotondare durante la stagione estiva o per pagarsi gli studi.

Il nostro Teo, infatti, inizia come animatore turistico. Come hanno fatto tanti grandi della televisione. Su tutti, Rosario Fiorello. Non sappiamo dove abbia lavorato in età giovanile. Possiamo dirvi, però, che ha svolto l’attività di animatore turistico fino a metà-fine anni ’90. Ben presto, infatti, anche Teo Mammucari inizia a farsi apprezzare anche in televisione.