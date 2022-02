Vanessa Incontrada: “Ho avuto tanta paura” | Il terribile incidente di cui è stata vittima

Siamo nel 2016 e per la bella attrice italo-spagnola potevano esserci conseguenze ben più gravi rispetto allo spavento

Negli anni ha dovuto affrontare alcune polemiche in cui è stata coinvolta, a causa di un presunto ingrassamento. Per noi è sempre stata bellissima. E la stima aumenta ulteriormente, visto che si è sempre schierata in prima linea contro il body shaming. E comunque, queste dicerie, questi pettegolezzi di bassa lega, sono nulla in confronto a quanto ha dovuto superare la bella Vanessa Incontrada. Gli haters, quindi, non possono di certo spaventarla.

Conduttrice televisiva, ma anche attrice. Vanessa Incontrada negli anni ha saputo fare della sua carriera un vero e proprio capolavoro. 43enne spagnola, ma naturalizzata italiana. Proprio nel nostro Paese ha trovato una seconda patria.

Inizia in madrepatria come modella. Nata da padre italiano e madre spagnola, si trasferisce nel 1996 a Milano. Nel 1998 esordisce in televisione con il programma musicale Super in onda su Italia 1 (condotto fino al 2000). Sempre sulla stessa rete, conduce anche Super estate al fianco di Peppe Quintale. Il 31 dicembre 1999 conduce su Rai Uno Millennium con Michele Mirabella, mentre nel maggio 2000 è al fianco di Giancarlo Magalli in Subbuglio su Rai Uno.

Negli anni tantissime trasmissioni di successo. Gran parte della sua popolarità è dovuta ovviamente a Zelig. Ma recentemente è entrata anche a far parte della squadra di “Striscia la notizia”.

Per lei anche diversi film molto importanti, come “Il cuore altrove”, “La cena per farli conoscere” e “Non c’è campo”. Attualmente è in onda sulle reti Mediaset con la fiction “Fosca Innocenti”, un poliziesco dove Vanessa è sempre capace di mostrare la propria bravura e la propria simpatia.

Il terribile incidente

È legata sentimentalmente dal 2007 all’imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio nel 2008, Isal. Nel 2016, quando Isal aveva quindi già otto anni, Vanessa Incontrada è rimasta però vittima di un gravissimo incidente, che ha fatto temere per la sua incolumità.

Tutto avviene sulla lunga e trafficata via Aurelia di Roma. In quell’occasione l’auto, con alla guida un 40enne, ha speronato diverse autovetture, tra cui anche quella di Vanessa. Alcune di queste sono rimaste totalmente distrutte.

“È stato terribile, ho avuto una gran paura” ha detto l’attrice italo-spagnola nel corso di una intervista televisiva. Effettivamente, per chiunque ci sia passato, è assai difficile superare certi traumi. Insomma, per la nostra Vanessa, incolpevole sull’accaduto, potevano esserci conseguenze ben più gravi rispetto al grande spavento patito.