Vanessa Incontrada, il dramma che le ha cambiato la vita: “Senza di lui, è stata dura”

Vanessa Incontrada è amatissima e conosciutissima. Ma anche lei ha dovuto superare, come ognuno di noi, momenti davvero complicati. Scopriamo di cosa si tratta.

Vanessa Incontrada è uno dei volti femminili più noti nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Bellissima, piena di carisma e talento.

Ma anche una vera femminista, che ha costantemente lottato per i diritti delle donne, in particolare ha sempre sposato la volontà di sentirsi principalmente sé stesse ed a proprio agio con il proprio corpo.

Un messaggio bellissimo e pieno di significato, soprattutto perché arriva da una ex modella. Ex, esatto, dato che ormai veste da tempo il ruolo di showgirl e conduttrice.

Dal 2007 è legata a Rossano laurini, imprenditore toscano con cui ha avuto suo figlio Isal. Nonostante le sue origini italiane – suo padre è italiano – è nata a Barcellona in Spagna. E’ cresciuta fra Barcellona e Follonica.

La sua carriera ha avuto inizio quando aveva soli diciassette anni e faceva la modella. Nel 1996 si trasferisce a Milano, proseguendo con la sua professione. Passano due anni e fa il suo esordio in televisione su Italia Uno con il programma Super.

Conduce, sempre sulla stessa rete, Super estate. Nel 1999 conduce su Rai Uno Millenium e nel 2000 Subbuglio. Da lì in avanti, la sua carriera continua a gonfie vele; è infatti famosissima anche per il suo ruolo di presentatrice, condotto pure nel 2021, per il programma televisivo Zelig.

Oltre alla sua vita professionale, comunque, ha sempre dedicato tantissimo tempo pure a quella privata. In tal senso, non si può fare a meno di menzionare papà Filippo.

Vanessa Incontrada, cosa c’è da sapere sul rapporto con suo padre

Una carriera fantastica ed una vita per niente semplice. E’ purtroppo risaputo quanto abbia sofferto per le frasi di odio – soprattutto per il suo aspetto fisico – che Vanessa Incontrada ha ricevuto costantemente in tanti anni di carriera.

Ma non è l’unico motivo per cui la conduttrice spagnola ha sofferto molto in passato. La donna ha infatti avuto un rapporto molto complicato con suo padre, anche se negli ultimi anni i due pare si siano ricongiunti nel miglior modo possibile.

Già, perché se la donna ha sempre avuto un ottimo rapporto con sua madre e sua nonna, non si può affermare che abbia avuto lo stesso esito con suo papà Filippo.

Questo perché suo padre è stato sempre assente per Vanessa, e questo ha portato il loro legame ad incrinarsi, soprattutto dopo che l’uomo si è separato dall’ormai sua ex moglie (e madre di vanessa).

Tuttavia, con il passare degli anni le cose sono cambiate, anche grazie all’arrivo in casa Incontrada del figlio Isal. Vanessa in una vecchia intervista ha infatti ammesso che con il tempo ha compreso perché suo padre ha fatto determinate scelte.

Oggi non solo lo accetta, ma lo abbraccia (non solo metaforicamente) all’interno della sua vita. Meglio di così, questa storia, non poteva certamente finire.