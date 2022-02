L’insegnante di ballo di Amici Veronica Peparini è fidanzata con Andreas Muller, ex concorrente del talent show.

Veronica Peparini è una delle insegnanti più amate della scuola di Amici di Maria De Filippi. La romana, prima di fare da maestra, è stata coreografa in tanti spettacoli teatrali; tra i quali anche il Cirque du Soleil.

Dal 2013 fa parte del corpo docenti del talent show in onda su Canale 5, insegnando danza moderna, contemporanea e hip hop. Ha due figli, Daniele e Olivia, avuti entrambi dalla relazione con l’ex compagno Fabrizio Prolli; anch’esso appartenente al mondo della danza.

E proprio nella scuola di Amici, Veronica Peparini ha trovato l’amore. Il fidanzato che ormai fa parte della sua vita sentimentale dal 2016. Si tratta di Andreas Muller, ballerino che ha partecipato a ben due edizioni del talent show.

Prima del 2015, salvo poi fermarsi a un passo dal serale a causa di un infortunio, poi nel 2016; arrivando fino in fondo e approfondendo la conoscenza con la sua insegnante. Un rapporto che davanti alle telecamere si è evoluto nel tempo e sotto gli occhi dei telespettatori.

Andreas Muller, ecco chi è il fidanzato di Veronica Peparini

Andreas Muller è nato in Germania, il 2 giugno 1996, da padre tedesco e madre calabrese; ma è cresciuto in Italia, a Fabriano, in provincia di Ancona. Ha 26 anni, una grossa differenza di età con Veronica Peparini che ha quasi 51 primavera e quindi ben 25 anni di differenza con il compagno.

Il ballerino è appassionato di danza sin da bambino e apprende le prime nozioni di hip-hop e break dance tramite varie crew in strada. Proprio con una di queste, la N.ough Company, fa la sua prima apparizione in televisione arrivando secondo nel programma Italia’s Got Talent.

Nel 2015 partecipa per la prima volta ad Amici, dovendo abbandonare il programma a causa di una lussazione al gomito. Dopo aver preso delle lezioni private proprio da Veronica Peparini, viene accettato nella scuola l’anno successivo in cui poi vince il premio finale.

Da quel momento è presenza fissa nel programma come ballerino professionista e, poco dopo il successo nel talent, Andreas Muller e l’insegnante escono allo scoperto annunciando la loro relazione.

Leggi anche >>> Alessandra Ciccariello: Amici non è stato il suo primo talent | Ecco dove l’abbiamo già vista

“È stato un amore fatto di fasi, di momenti difficili. Per la differenza d’età ma anche per i bambini e per la fine del rapporto che c’era stato prima. Piano piano abbiamo superato tutto insieme. Ci sono stati anche momenti tosti” ha rivelato Veronica Peparini sulla loro relazione in una passata intervista a Verissimo.