Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, come li abbiamo conosciuti | L’inizio di un noi

Ricordate questa bellissima coppia? Si sono conosciuti in tv e non si sono più lasciati. Ecco il momento in cui è sbocciato l’amore

Un post su Instagram che farà commuovere non solo i “malati” di romanticismo. Quando si toccano vette di tenerezza e di amore del genere, infatti, non si può rimanere insensibili. E le coppie dello spettacolo e del jet set raramente ci abituano a tutto ciò. Ma loro sì, unitissimi. E pensare che si sono conosciuti e innamorati davanti a milioni di telespettatori. Ma adesso abbiamo la foto che prova il momento esatto in cui hanno capito che non si sarebbero più lasciati.

Lui oggi ha 48 anni. Rampollo di una dinastia di nobili romani. Mantiene tuttora il titolo di “Nobile di Acquapendente”, “Nobile di S. Angelo in Vado” e “Nobile Romano”. Pronipote di (papa Pio XII). Dalla sua prima esperienza televisiva, nel 2004, ricava il successo, ma anche la donna della sua vita. Giocatore professionista di golf (uno sport proprio da nobili!), negli anni conduce diverse trasmissioni, come “Il mio migliore amico”, insieme a Enrica Bonaccorti, in onda nel 2004/2005 su Retequattro.

A partire dal novembre del 2005 debutta (insieme alla moglie) anche come conduttore radiofonico per l’emittente nazionale Radio LatteMiele, nel programma quotidiano Appuntamento al buio. Poi nel 2006 passa in RAI, dove è scelto come inviato fisso per la trasmissione del sabato sera di Raiuno “Il treno dei desideri”, condotta da Antonella Clerici. Ottimi gli ascolti del programma, anche perché legato alla Lotteria Italia. Quella partecipazione gli vale anche qualche esperienza recitativa, sia al cinema, che in fiction televisive.

Lei, invece, dopo la prima e comune esperienza in televisione, non ha continuato il percorso nel mondo dello spettacolo e si dedica, essenzialmente, a fare la mamma. Sappiamo che è figlia di un imprenditore minerario. I due, infatti, hanno avuto due figli.

Quel momento esatto…

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti! Insomma, parliamo comunque di due giovani appartenenti a famiglie altolocate. Katia dell’imprenditoria, Ascanio della nobiltà della Capitale. E’ infatti figlio di don Filippo (nato a Roma il 13 febbraio 1941), gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli.

I due si sono conosciuti partecipando entrambi all’edizione 2004 del Grande Fratello. Lui era entrato come il belloccio del gruppo, ma all’interno della casa più spiata d’Italia è sbocciato l’amore, che è proseguito e prosegue ben oltre le mura dello studio televisivo.

I due si sposano infatti a Bracciano il 30 aprile 2005. Negli anni, la coppia ha avuto due figli: Matilda, nata a Roma il 12 novembre 2007 e Tancredi, nato a Roma il 25 febbraio 2013. E uno degli ultimi post pubblicati da Ascanio è davvero romantico.

Pubblica una foto insieme, tratta da un frame delle registrazioni all’interno della casa del Grande Fratello. I due sono faccia a faccia, vicini, mano nella mano. Parlano, si guardano: “Alla fine l’ho trovato quel momento in cui avevamo appena capito che eravamo diventati “Noi” ….💙”.