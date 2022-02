Bruno Vespa, sapete quanto guadagna? Sicuramente più del Presidente della Repubblica!

Bruno Vespa è un volto televisivo tanto conosciuto quanto attivo in tv. Ma la sua carriera è davvero lunghissima e gli ha regalato tantissime soddisfazioni. Soprattutto dal punto di vista economico.

Bruno Vespa è uno degli storici personaggi dello spettacolo e della televisione italiana, soprattutto è un volto iconico della Rai. Nato in Abruzzo il 27 maggio 1944, ha dedicato la sua vita a ruoli e professioni che spesso e volentieri si sono collegati fra loro.

Giornalista, conduttore ed autore televisivo, presentatore in radio e pure scrittore. Oltre ad essere direttore del TG1, è conduttore del programma “Porta a porta”, che lo vede in prima linea dal 1996 – trasmissione ideata da lui stesso.

E’ sposato dal 1975 con Augusta Iannini, magistrato molto importante dal quale ha avuto i suoi due figli, Federico – ex giornalista di RTL 102.5 – ed Alessandro – avvocato d’affari.

Nel 2021 ha anche aperto un ristorante in Puglia, nonostante la sua importante attività lavorativa. Attività che lo ha visto esordire a soli sedici anni per la stampa locale abruzzese, ed a soli diciotto diventare cronista in radio alla Rai.

Sei anni dopo, all’Università di Roma “Sapienza”, si laurea in giurisprudenza classificandosi anche al primo posto in un concorso nazionale per i radiotelecronisti.

A partire dal 1976 diventa inviato del TG1, ed il resto è storia. Ma quanto guadagna Bruno Vespa, dopo anni ed anni di straordinaria carriera?

Bruno Vespa, quanto guadagna? La risposta vi sorprenderà

Bruno Vespa, uno dei conduttori televisivi più conosciuti e seguiti in assoluto. La sua, d’altronde, è una carriera tanto lunga quanto soddisfacente e che non accenna affatto a fermarsi. Ma quanto guadagna lo storico conduttore di Porta a porta?

Una domanda che, magari, in molte persone negli anni si sono fatte per Bruno Vespa e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Secondo quanto riportato da Open, la redazione online di Enrico Mentana che prende le file delle indagini svolte da “Il Fatto Quotidiano”, ha uno stipendio davvero importante.

Ebbene, è tra le persone che guadagnano di più in assoluto in Rai. A quanto pare, guadagna circa un milione di euro soltanto per presentare Porta a porta.

Un compenso che viene accompagnato da altri 400.000 euro. Soldi aggiuntivi riguardanti i prodotti realizzati per Rai Cinema.

Insomma, Bruno Vespa è certamente uno dei personaggi più conosciuti fra quelli che compaiono maggiormente in televisione.

E di certo, la sua carriera gli ha regalato anche tante soddisfazioni, non solo la fama che lo contraddistingue sin dal 20° secolo. Tra queste, ormai lo sappiamo, c’è anche il suo stipendio.