Francesco Totti, ricordate l’ex fidanzata prima di Ilary? Oggi è una sexy dottoressa

Lei è una donna diversissima rispetto a Ilary: mora e dalle forme esplosive. La ricordate? Un tempo facevano coppia fissa

Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una delle relazioni più longeve tra i VIP. La loro è una coppia affiatata. E, da anni, anche una famiglia bellissima. Ma lo sapevate che, prima di Ilary, l’ex capitano della Roma ha avuto un’altra storia molto importante?

Lui è da sempre un idolo per i tifosi della Roma. Il Capitano per eccellenza. Un numero 10 da olimpo del calcio, che ha rifiutato anche palcoscenici che gli avrebbero fatto vincere molto di più.

Francesco Totti, “er Pupone”, è davvero l’ottavo re di Roma per la sponda giallorossa della Capitale. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma, realizzando 250 reti in Serie A.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”. I due hanno tre figli. Una famiglia molto unita, quella dei coniugi Totti-Blasi.

Ma prima di legarsi, con grande amore e affiatamento, a Ilary, “Er Pupone” ha avuto un’altra relazione molto importante. Con una donna molto diversa rispetto a Ilary. Se la moglie è bionda e fisicata, l’ex fidanzata è mora e dalle forme molto generose. Tanto da essere, oggi, una dottoressa molto sexy…

Maria, l’ex di Francesco Totti

Non avete ancora capito (o ricordato) di chi stiamo parlando? Ma naturalmente di Maria Mazza! Showgirl e attrice, da alcuni anni è la sexy dottoressa di “Avanti un altro”, la fortunata ed esilarante trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Oggi 46enne, Maria Mazza ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. Prima come ballerina (“Scirocco” e “Domenica in”), poi come conduttrice. Tra le trasmissioni di maggiore successo ricordiamo “Stracult”, ma anche “I raccomandati”. Nella sua carriera anche qualche film, anche se ormai non la vediamo al cinema dal 2006. Tra i titoli maggiormente noti, “Stregati dalla luna” e “Ti lascio perché ti amo troppo”.

Oggi la vediamo (con grande piacere) nei panni della sexy dottoressa nel quiz “Avanti un altro”. Ma ormai parecchio tempo fa, avevamo conosciuto la bella Maria Mazza come fidanzata di uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano.

In passato ha avuto una relazione proprio con l’ex capitano giallorosso. Dopo essersi lasciati, Totti ha sposato Ilary. Mentre Maria, il 5 settembre del 2005 si è sposata con Ludovico Lieto, dal quale si è separata tre anni dopo. Dal 2013 è fidanzata con Amedeo Quagliata, con il quale il 26 giugno del 2014 ha avuto una figlia.