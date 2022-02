Jonathan, brutto incidente per lui a “Detto e fatto” | Se “Striscia” se ne accorge..

Molto singolare quanto accaduto a Jonathan in una delle ultime puntate di “Detto fatto”, la seguitissima trasmissione RAI

Gli incidenti che avvengono in televisione sono tra i più pericolosi. Sia sotto il profilo dell’incolumità, che dell’immagine pubblica. Perché all’interno dei uno studio televisivo si abbassa la guardia, non ci si aspetta il peggio. E quindi si rischia di più. E poi, se accade l’irreparabile, si rischia di finire al centro del pubblico ludibrio. Il nostro Jonathan Kashanian non ha potuto evitare la prima evenienza. Ma prova a scongiurare la seconda, tentando di anticipare “Striscia la notizia”.

Di nazionalità israeliana, Jonathan Kashanian è naturalizzato italiano. Ma il suo cognome non lo ricorda quasi nessuno. Jonathan, sì. Perché tutti noi che guardiamo la televisione lo conosciamo così. Semplicemente. La sua carriera nel mondo della televisione nasce nel 2004, con la partecipazione e la vittoria alla quinta edizione del “Grande Fratello”.

Chic nell’abbigliamento e nel modo di fare, si specializza nella conduzione e nella partecipazione di programmi di moda e lifestyle. Lo ricordiamo come inviato de “La vita in diretta” e “Mezzogiorno in famiglia” sulle reti RAI. Ma anche su Mediaset, con “Verissimo”. Dal 2019 è nel cast di “Detto fatto”.

E’ uno degli speaker radiofonici della seguitissima radio RTL 102.5. In radio e in ogni sua apparizione sprizza simpatia da tutti i pori. Anche in una delle ultime vicissitudini che gli sono occorse, il nostro Jonathan non ha perso il sorriso. Né la voglia di autoironizzare.

La caduta di Jonathan

Molto singolare quanto accaduto a Jonathan in una delle ultime puntate di “Detto fatto”, la seguitissima trasmissione RAI, che va in onda dal 2013 nella fascia pomeridiana su RAI 2. La trasmissione è giunta alla sua decima edizione.

Nei primi anni a condurla, Caterina Balivo. Da alcune edizioni, invece, la padrona di casa è Bianca Guaccero. Nel cast fisso del format factual pomeridiano di RAI 2, anche il nostro Jonathan. Che si fa sempre apprezzare per la sua esuberanza, la sua simpatia e i suoi outfit sempre molto particolari.

Ma nel corso di una delle ultime puntate, Jonathan se l’è vista brutta. Impegnato nel quiz green della trasmissione, a bordo di una specie di bicicletta, il nostro Jonathan è caduto all’indietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Kashanian (@jonathankash)

Gambe all’aria e risate collettive all’interno dello studio. E tutti, subito, a ipotizzare che la scena finirà senza dubbio in una delle prossime rubriche di “Striscia la notizia”, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, che spesso prende in giro il peggio della televisione.

Ma Jonathan gioca d’anticipo e pubblica il video sul proprio profilo Instagram: “CHE FIGURA DI M… !! La posto io prima che la posti @striscialanotizia !! Tiè 😂😂” scrive. Basterà per “salvarsi”?