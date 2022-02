Luca Laurenti, dov’è che vive? Per andare da Bonolis “sacrifica” sua moglie e la sua famiglia

Luca Laurenti, impossibile non sorridere soltanto nominando il suo nome. In molti lo conosciamo per il suo iconico rapporto d’amicizia e professionale con Paolo Bonolis, ma non tutti sanno i sacrifici che deve fare ogni giorno della sua vita.

Luca Laurenti, un nome che certamente la maggior parte dei telespettatori (e non solo) accomunerà a Paolo Bonolis. Un duo, il loro, davvero iconico. A prendersi la scena oggi, però, è il fantastico “Maestro” romano.

Nato il 29 aprile 1963, dove aver avuto un periodo davvero complicato dovuto alla depressione, si è sposato nel 1994 con Raffaella Ferrari. La donna della sua vita, che di professione fa l’avvocato, gli ha regalato due figli (Andrea e Gabriele).

Impossibile poi non evidenziare il legame tra Laurenti e Bonolis. I due infatti collaborano da oltre trent’anni, andando a formare una delle coppie televisive più longeve in assoluto.

E proprio grazie alla sua apparizione in “Urka!” al fianco di Bonolis ottiene un grandissimo successo. Negli anni a venire, il duo amatissimo dagli italiani non si ferma praticamente più.

Lavoreranno insieme in tantissime trasmissioni, tra le quali spiccano “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Striscia la notizia”, “Music” ed “Avanti un altro”.

Una carriera davvero soddisfacente per Laurenti quindi, che però non tutti conoscono alla perfezione. E, soprattutto, in molti non sanno dove effettivamente vive.

Luca Laurenti, la sua dimora è un “mistero”: ecco dove vive

Luca Laurenti, una carriera straordinaria ed una vita privata tutto tranne che insoddisfacente. E’ sposato da tantissimi anni, ha due figli ed un rapporto speciale con il suo carissimo amico e collaboratore Paolo Bonolis.

Certo, non sempre è stato facile per lui, dato che ha avuto tante difficoltà. Soffriva di grande ansia e depressione, ma anche grazie alla sua famiglia e a Bonolis è riuscito a venirne fuori. Questa è senz’altro la notizia migliore in assoluto.

Ma tornando alla sua casa, dove vive Luca Laurenti? La sua famiglia ha sempre vissuto a Milano. Da quando si è sposato con Raffaella Ferrari, lui si è spesso trovato per questioni lavorative a Roma.

E’ infatti costretto a recarsi a Roma costantemente, pur vivendo a Milano – ma come detto deve viaggiare costantemente fra il capoluogo lombardo e la capitale d’Italia.

Per fortuna, comunque, questi continui viaggi non intaccano affatto la vita privata di Luca, che ha spiegato in più di un’occasione di trovarsi benissimo con sua moglie nonostante la “distanza”.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Luca Laurenti, spiazza tutti con una rivelazione sconvolgente: “Se mia moglie mi tradisse..”

In ogni caso, per Luca è certamente meglio così. E pure per noi, che possiamo vederlo ancora al fianco di paolo Bonolis senza il timore di una dolorosa “separazione”.