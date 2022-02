Valeria Mazza, vi ricordate di lei? Dopo Sanremo è “scappata” in Argentina, il motivo della scelta

Valeria Mazza, soprattutto prima degli anni 2000, è stata una top model in tutto e per tutto e non solo. Ma che fine ha fatto la famosissima showgirl?

Forse non tutti si ricorderanno di Valeria Mazza, ma di certo i più nostalgici sì. Top model e conduttrice televisiva argentina di grande successo, nata a Rosario il 17 febbraio 1972, negli anni ’90 è stata un volto amatissimo della televisione e delle riviste di moda.

Era molto conosciuta in Italia, soprattutto grazie a varie pubblicità e per la sua co-conduzione del Festival di Sanremo del 1996. Nel 1998 ha sposato Alejandro Gavier; la coppia, che risiede a Buenos Aires, ha quattro figli: Baldassarre, Tiziano, Benicio e Taina.

I due possono vantare una proprietà di lusso in Uruguay, dove passano le proprie vacanze organizzando spesso delle feste con ospiti molto famosi.

Tornando alla sua carriera, è stata scoperta dal parrucchiere Roberto Giordano quando aveva soli 14 anni. Raggiunge la fama nel 1996 quando compare sulla copertina di Sports Illustrated.

Nello stesso anno, conduce al fianco di Pippo Baudo e Sabrina Ferilli Sanremo. Nel 1997 presenta Domenica In, e nel 2001 “Scommettiamo che…?” con Fabrizio Frizzi su Rai Uno.

Inoltre, nel corso degli anni, è apparsa sulle copertine delle riviste più celebri, tra cui Vogue e L’Oréal.

Valeria Mazza, la sua nuova vita e non solo: che fine ha fatto

Valeria Mazza ha avuto una carriera a dir poco invidiabile fra il mondo della moda e della televisione italiana. Da anni però è decisamente sparita dalla circolazione.

La bellissima nativa di Rosario ha scelto di rimanere nell’anonimato per dedicarsi maggiormente a sé stessa e alla sua famiglia. Come abbiamo detto, è infatti la madre di quattro figli di cui due minorenni.

E così Valeria ha deciso di voler fare la madre a tempo pieno, abbandonando il mondo in cui per anni era stata indiscussa protagonista. Ed adesso si dedica ad una vita più tranquilla e lontana dai riflettori e dalle notizie di gossip.

Nonostante questo, comunque, ogni tanto accetta contratti con singole compagnie per fare da testimonial e prestare volto e fisico alle campagne pubblicitarie. Un impegno che non toglie tempo e soddisfazioni personali a lei ed alla sua famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Mariano Di Vaio, le foto che mandano in tilt il web | Uno spettacolo della natura

E, soprattutto, non la costringe a passare tanto tempo fuori casa. In ogni caso, Valeria ha cambiato vita ed anche aspetto. Anche se, come potete notare da un recente scatto che ha postato su Instagram, è davvero più in forma che mai.