Veronica Peparini, chi c’era nella sua vita prima di Andreas Muller? Conosciamo l’ex marito

Veronica Peparini ormai da anni è una delle insegnanti più amate di “Amici”, specializzata soprattutto nell’hip hop. È ormai nota la sua relazione con Andrea Muller, ma in passato c’è stato un altro uomo che è stato importante per lei, Fabrizio Protti, papà dei suoi due figli.

Affezionarsi ai protagonisti di “Amici” diventa quasi inevitabile per chi segue da anni il talent show. E tra questi c’è certamente Veronica Peparini, l’insegnante di danza hip hop che si è spesso scontrata in passato soprattutto con Alessandra Celentano convinta che sia importante dare spazio soprattutto a chi ha doti tecniche e non tanto chi ha grinta ed espressività.

La docente non può che essere legata a doppio filo alla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Qui ha infatti conosciuto quello che è oggi il suo compagno, Andreas Muller. Uno degli allievi da lei considerati più promettenti, al punto tale da permettergli di ritornare come concorrente nell’edizione successiva dopo che era stato costretto ad abbandonare a causa di un infortunio.

Una scelta che si è rivelata pienamente azzeccata, al punto tale che è stato lui a vincere. Grazie a lui è riuscita a dimenticare quello che comunque è stato un amore importante per lei, Fabrizio Prolli, da cui ha avuto due figli, Daniele, 13 anni, e Olivia, di 9.

Chi è Fabrizio Prolli: è lui l’ex marito di Veronica Peparini e papà dei suoi due figli

Nonostante il loro amore sia ormai finito, Fabrizio e Veronica hanno mantenuto buoni rapporti per il bene dei loro figli. Del resto il loro legame è durato ben quindici anni e coronato da due bambini che entrambi adorano.

Non a caso, qualche mese fa l’uomo aveva manifestato tutta la sua commozione nel momento in cui la sua Olivia si era esibita in una coreografia al fianco di Giulia Stabile, che ha poi vinto il reality.

“Mi ha distrutto. Mia piccola principessa Olivia. Grazie Amici e grazie Veronica Peparini” – ha scritto lui dopo averla vista danzare sulle note di “L’anima vola” di Elisa.

Tra i motivi che avevano reso ancora più solida l’unione tra i due c’era la comune passione per la danza. Anche Prolli, che oggi ha 36 anni, è infatti un ballerino professionista. In passato ha avuto modo di collaborare con la ex al tour internazionale di Tiziano Ferro.

Entrambi fanno il possibile per non parlare di questa storia ormai conclusa e non hanno mai chiarito quali siano stati i motivi che li hanno portati alla rottura. L’uomo sembra sia al momento single.