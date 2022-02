Carolyn Smith, la commovente lettera del marito Tino | Non è riuscita a trattenere le lacrime

Carolyn Smith sta dimostrando un grandissimo coraggio per la grinta che sta mettendo per combattere contro il tumore al seno che l’ha colpita qualche anno fa. A sostenerla in questa battaglia c’è anche l’amato marito Tino, che ha avuto per lei parole dolcissime.

Scoprire di essere affetti da una grave malattia cambia inevitabilmente la propria quotidianità e richiede una grandissima forza. Anche i più coraggiosi possono avere momenti di sconforto e pensare di non farcela.

E’ proprio in questi casi che può diventare fondamentale il supporto delle persone care, che finiscono per essere un motivo in più per non mollare. Ne sa qualcosa Carolyn Smith, storica giurata di “Ballando con le stelle” che ha scoperto nel 2015 di essere affetta da un tumore al seno che non le sta dando tregua.

La donna ha dimostrato grinta da vendere anche quando non ha esitato a mostrarsi in Tv senza capelli (uno degli aspetti più difficili da accettare), ma soprattutto quando tramite il suo profilo social ha sottolineato a più riprese quanto sia forte la sua voglia di vivere e il desiderio di continuare a lottare.

Carolyn Smith e l’amore per il marito Tino: la lettera dolcissima che lui le ha dedicato

Ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, Carolyn ha rivelato quale sia la sua condizione attuale. I medici le hanno infatti riscontrato un’infezione al fegato e hanno così bloccato la chemioterapia a cui si stava sottoponendo. Se il quadro clinico dovesse perdurare, ci sarebbe il 65% di possibilità che il tumore possa ritornare.

Anche di fronte a una notizia di questo tipo, però, ancora una volta lei sta dimostrando di non volersi arrendere e si augura che presto la situazione possa migliorare e sottoporsi così nuovamente alle cure.

La coreografa non ha però voluto fare a meno di commuoversi alla lettera che le ha dedicato il marito Tino, che non la lascia sola nemmeno in questa circostanza: “Oggi voglio cogliere questa opportunità per dirti grazie – le ha scritto -. Per me è difficile esprimere i miei sentimenti, amore mio, lo sai. Grazie per non lamentarti mai anche quando soffri, per esserci sempre per me e per la nostra famiglia. Grazie per il tuo amore e la tua sensibilità per tutto e tutti, senza se e senza ma. Grazie per essere sempre sorridente e positiva in ogni situazione, qualunque cosa accada”.

Il suo messaggio si è poi concluso con parole si sostegno, che confermano quanto lei sia importante per lui: “Io ho la profonda certezza che tu sia un faro, una luce intensa. Ora calmati, non possiamo salvare il mondo da soli. Sei speciale, Carolyn“.