Carolyn Smith rivive il dramma del passato | Lo sfogo doloroso: “..è sempre con me..”

Sappiamo della sua lunga e travagliata malattia. Ma non si piange mai addosso, anzi. E uno dei suoi ultimi post è dolcissimo

Come sappiamo, sta combattendo una dura e lunga battaglia contro il cancro. Una malattia che la attanaglia dal 2015 ormai. E che si è ripresentata con una recidiva, proprio quando si pensava fosse stata sconfitta. Ma Carolyn Smith non arretra di un millimetro nella sua lotta.

Vuole vivere, godersi ogni momento. Non avere rimpianti. E’ diventata anche una testimonial dell’AIRC. Per dare forza a se stessa e alle altre persone che affrontano questa difficile situazione. E quindi, nonostante le difficoltà, ha un valido, validissimo, motivo per continuare a sorridere.

Scozzese, ma ormai italiana d’adozione. Il nostro Paese, infatti, ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai Uno “Ballando con le stelle”, a cui partecipa, in qualità di giudice, sin dal 2007.

Carolyn Smith ha 61 anni, è nata a Glasgow, di origini umili. I genitori, per un determinato periodo, lavorarono nelle cucine della Corona britannica. Carolyn dimostra fin da piccolissima la sua passione per la danza. E il suo grande talento.

Inizia il suo percorso, infatti, ad appena cinque anni. A soli 15 anni, infatti, arrivano i primi successi: è finalista ai campionati Europei, dove si piazza al settimo posto. Prende parte a diverse altre competizioni, tra cui i campionati del Mondo, il Blackpool Dance Festival e il Grand Slam.

Nei primi anni ’80 il trasferimento in Italia. Carolyn, quindi, è nel nostro Paese da circa 40 anni. Per questo ormai è italiana d’adozione. Si stabilisce prima in Piemonte e poi a Padova, dove dedica la propria vita a insegnare la danza ai giovani talenti. La sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, ha sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e, ovviamente, in Gran Bretagna.

Il grande pubblico, tuttavia, la impara a conoscere ed apprezzare a partire dal 2007, quando riveste il ruolo di presidente di giuria del talent-show del sabato sera di Rai 1, “Ballando con le stelle”, format di enorme successo ideato e condotto da Milly Carlucci.

“Il mio motivo per sorridere”

Nell’ultimo periodo, la bravissima Carolyn Smith è divenuta ancora più amata dal pubblico. Che apprezza e sostiene la sua forza nella lotta contro il cancro. La coreografa e ballerina non si è mai pianta addosso. Non fa parte del suo spirito pugnace.

E, quindi, sui social, anche quando è malinconica, non lo è mai in modo patetico. Anzi, lo è con grande dignità. In uno dei suoi ultimi post pubblica una foto della mamma, Moyra. Andata via troppo presto.

E ci dice che è lei il suo motivo per sorridere: “Mio mentore. Magnifica Moyra. Mi hai svegliato alle 3 del mattino come hai fatto il 15/02/2008 per salutarmi. Stamattina hai detto buongiorno andrà tutto bene e io sarò sempre al tuo fianco”.

Si tratta, evidentemente, di un pensiero che si inquadra nella situazione che sta vivendo Carolyn: “Una lacrima di felicità ma una lacrima perché mi manchi tanto. Mi mancano le nostre telefonate e le lunghe chiacchierate, mi mancano anche le nostre discussioni, mi manca quella spalla su cui appoggiarmi e il supporto che mi hai dato in tutti i miei momenti travagliati che solo tu ed io conosciamo davvero. Mi manca il fatto che non posso abbracciarti e sentire il tuo cuore battere, ma so che sei sempre intorno a me. Ti amo tantissimo” scrive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolyn Smith: racconta la sua battaglia contro il cancro | “Si va avanti con il sorriso”

Tutto in inglese, ovviamente. E lo specifica: “Gentilmente non lamentatevi che non ho scritto in italiano. Non oggi. Non è il momento”. E noi non lo faremo.