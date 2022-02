Chiara Ferragni, per il ritorno alla moda della vita bassa lei ha la soluzione

Non sappiamo se questo look sarà annoverato tra quelli maggiormente riusciti. Lei comunque è pronta a tutto..anche se qualcosa andasse storto

L’avevamo lasciata in viaggio verso gli Stati Uniti. La sua meta, in particolare, era New York City. Ora la nostra Chiara Ferragni è arrivata negli States. E, ovviamente, non manca di dircelo tramite il suo profilo Instagram. Come spesso accade, ci mostra anche un outfit molto particolare. La vera domanda è: tornerà di moda?

Ma in nome dello stile e del successo sui social si patisce e si sopporta anche il freddo. E Chiara Ferragni, si sa, tiene molto a entrambe le cose. Lei che è seguitissima sui social. E che tramite i social ha creato un grande business. Pensate che un suo post griffato su Instagram può valere anche 50mila euro!

La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa. Considerata unanimemente la prima vera influencer italiana.

Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del panorama italiano. Nel 2016 i Ferragnez – così sono stati ribattezzati – hanno ufficializzato la loro relazione. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Come sappiamo, Chiara Ferragni e Fedez non mancano di condividere con i tantissimi followers sui social ogni cosa. Dai loro aspetti professionali, ai loro viaggi. Passando per le peripezie in casa con i piccoli Leone e Vittoria.

Vita da veri divi. Vacanze in posti da sogno. Lussi sfrenati. Look talvolta improbabili. Ma sempre costosissimi. E, probabilmente, siamo di fronte anche questa volta a un caso del genere.

Vi piace l’outift newyorkese di Chiara Ferragni?

Non sappiamo se questo look sarà annoverato tra quelli maggiormente riusciti. O tra quelli che suscitano determinati sentimenti non propriamente di approvazione. Ma Chiara Ferragni non teme le critiche, che pure ci sono sempre. Basta scorgere un po’ dei commenti a uno degli ultimi post pubblicati su Instagram.

La nostra bella cremonese si trova a New York, probabilmente all’interno della stanza d’albergo. Con un outifit che qualcuno potrebbe trovare più che discutibile. Soprattutto se si pensa che, come segnala la stessa Ferragni, lì a New York la temperatura sia scesa di dieci gradi sotto lo zero.

La nostra Chiara indossa una sorta di calzamaglia di colore grigio, che fa pendant con il maglioncino. Sotto una camicetta di colore azzurro. L’unico dettaglio da notare è che, però, sia il maglioncino, sia la camicetta arrivino appena sotto al seno. E che, quindi, lascino scoperto tutto l’addome. Ah, abbiamo dimenticato di descrivere un gonnellino inguinale di colore beige e un cinturino marrone.

Non sappiamo se questo abbigliamento la difenderà dal freddo, ma di certo in caso contrario è pronta. L’uso dell’imodium potrebbe essere la sua unica salvezza!