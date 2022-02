Damiano Carrara, il gesto folle per amore che stupisce | L’attuale fidanzata non è inclusa!

Damiano Carrara è noto per essere uno dei pasticceri più noti della Tv, che ha acquisito la popolarità grazie a programmi come “Bake Off” e “Cake Star”. Grazie al suo aspetto sexy le fan lo adorano e ne apprezzano anche i tatuaggi. Uno di questi ha però un significato davvero speciale.

In cerca di suggerimenti per preparare un dolce particolarmente sfizioso? Damiano Carrara, il pastry chef che si è fatto apprezzare anche dagli americani, è certamente la persona giusta in grado di aiutare anche i meno esperti.

Per chi decide di seguirlo è impossibile non notare anche il suo aspetto fisico e i suoi occhi a cui è impossibile resistere e che l’hanno reso inevitabilmente ancora più popolare.

Le fan che sognano di conquistarlo dovranno però mettersi il cuore in pace. Il suo cuore, infatti, batte per Chiara, la fidanzata che presto diventerà sua moglie. Pur essendo particolarmente riservato, il giovane toscano ne ha approfittato per mostrarla ai suoi follower in alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Damiano Carrara e il tatuaggio a cui tiene di più: la motivazione

Damiano non ama solo dilettarsi nella preparazione dei suoi dolci (tra i suoi punti di forza c’è il tiramisù), ma ha anche una passione che va al di là del suo lavoro, quella per i tatuaggi. Non a caso, sul suo corpo ce ne sono diversi e hanno tutti un significato particolare, a conferma di come nemmeno questi siano stati fatti in modo casuale.

Ma tra questi ce n’è uno a cui lui tiene tantissimo, che ha deciso di fare proprio per un motivo ben preciso. Si tratta di quello presente sul suo braccio, che è possibile intravedere in alcuni casi quando è all’opera con le sue specialità.

E’ stato lui stesso a parlarne sul suo sito internet, specificando come tutto sia nato in accordo con uno dei suoi amici più cari. “A diciannove anni cosa c’è di più ‘dimostrativo’ di un tatuaggio? Niente. Volevamo quindi sulla nostra pelle una frase che spiegasse in maniera evidente la differenza tra le finte amicizie e la nostra. La nostra è tutta un’altra storia”.