Il cast di Buffy l’ammazzavampiri | Scopriamo che fine hanno fatto i protagonisti della serie

Buffy l’ammazzavampiri è una serie che ha riscosso un grande successo nei primi anni Duemila. Scopriamo che fine hanno fatto gli attori protagonisti del telefilm.

Buffy l’ammazzavampiri (traduzione del titolo originale Buffy the Vampire Slayer) è una serie horror-action statunitense, prodotta tra il 1997 e il 2003. In Italia, il telefilm è andato in onda per la prima volta nel 2000, sul canale Italia 1.

La serie prende ispirazione dal film omonimo uscito nel 1992 che, invece, è stato un flop. Nonostante ciò, il telefilm ha riscosso un grande successo, lasciando il segno tra il pubblico dei primi anni Duemila.

Le indimenticabili avventure di Buffy Summers

La serie, composta da 7 stagioni, racconta le avventure di Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), giovane liceale e Cacciatrice prescelta. Il suo compito è di combattere, con la sua forza inaudita, contro demoni, vampiri e creature malvagie.

A scuola, conosce Rupert Giles (Anthony Stewart Head). Bibliotecario sotto copertura, il suo vero ruolo è quello di Osservatore. Così, hanno inizio le avventure di Buffy: le creature contro cui la giovane si deve scontrare si concentrano proprio sotto le fondamenta del suo liceo. Lì, infatti, si trova la Bocca dell’Inferno, il portale in grado di liberare il male.

Il nemico principale di Buffy è il Maestro, anziano ed estremamente potente vampiro, che punta alla Bocca dell’Inferno. La protagonista, nel corso della sua lotta contro le creature demoniache, stringe amicizia con due compagni: Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) e Xander Harris (Nicholas Brendon). Questi l’aiuteranno nella sua missione.

Buffy, inoltre, ha una relazione con Angel (David Boreanaz), l’unico vampiro con un’anima. Colpito da una maledizione, vive con un costante rimorso per via del suo passato da assassino. Tra i personaggi principali, abbiamo anche Cordelia Chase (Charisma Carpenter): la ragazza più popolare del liceo, con un atteggiamento da vera snob, che entrerà a far parte della squadra quando inizierà a frequentarsi con Xander.

Gli attori protagonisti: prima e dopo

Che fine hanno fatto i protagonisti della serie? Iniziamo con la protagonista assoluta, Sarah Michelle Gellar. L’interprete di Buffy ha raggiunto la notorietà grazie alla serie. Dopo il telefilm di successo, ha recitato in altri film e serie celebri. Tra questi, possiamo citare Scooby-Doo e Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati, The Grudge e The Grudge 2, L’incubo di Joanna Mills e Suburban Girl.

Nicholas Brendon, che nella serie ha recitato nel ruolo di Xander, dopo qualche anno difficile ha preso parte a serie televisive come Kitchen Confidential, Criminal Minds e Faking It. Inoltre, ha recitato in film quali Unholy, Blood on the Highway, Hard Love, Big Gay Love e Indigo.

Alyson Hannigan ha interpretato Willow, la migliore amica di Buffy. Successivamente, l’attrice ha recitato in serie diventate cult, come How I met your mother, That ’70s Show e Veronica Mars. Ha preso parte anche a commedie di successo come American Pie – Il matrimonio, Hot Movie e American Pie – Ancora insieme.

David Boreanaz in Buffy l’ammazzavampiri ha recitato nel ruolo di Angel. In seguito, ha lavorato sia per la televisione – con serie come Bones, Full Circle e Sleepy Hollow – sia per il cinema – con The Hard Easy, There Girls, Mr. Fix It e altri film.

Charisma Carpent ha interpretato la viziata, ma allo stesso tempo determinata, Cordelia Chase. Il suo personaggio, dopo aver combattuto contro il sindaco-demone, è scomparso dal telefilm. Successivamente, l’attrice ha recitato in altre serie televisive tra le quali Angel, Strange Frequency, Streghe, Veronica Mars, Supernatural, Sons of Anarchy, Scream Queens, Lucifer e Criminal Minds – Beyond Borders.

Anthony Steward Head, noto per il ruolo dell’Osservatore di Buffy, Rupert Giles, dopo la serie ha recitato in svariati film. Per citarne alcuni: Fat Slags, Imagine Me & You, Scoop, Ella, Ghost Rider, The Iron Lady, Percy Jackson – Sea of Monsters, Flying Home, Rocky Horror Show Live, A street cat named Bob e Feedback.