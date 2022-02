Loretta Goggi, si è chiusa in casa per sfuggire al dolore | Oggi lo porta con se

La cantante e conduttrice Loretta Goggi ha raccontato tutto il suo dolore per la morte del marito Gianni Brezza.

Loretta Goggi è uno dei volti storici della televisione e dello spettacolo italiano. È stata una delle pioniere delle donne alla conduzione di programmi televisivi. È stata infatti la prima a condurre il Festival di Sanremo e anche la prima alla guida di quiz in tv; ovvero il Loretta Goggi in quiz.

Proprio sul palco dell’Ariston, l’artista romana ha portato uno dei sui brani più celebri. Nel 1981 partecipa infatti al Festival con “Maledetta primavera” che si piazzerà al secondo posto della classifica finale.

La canzone diventa subito una hit in Italia, ma anche a livello internazionale, ricevendo sia il disco d’oro che il disco di platino.

Ha fatto parte di tantissimi varietà serali tra il 1970 e il 1990, mentre negli ultimi anni l’abbiamo visto sul piccolo schermo nella giuria del programma di Rai 1 “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Loretta Goggi è considerata anche un’icona gay, grazie al suo costante supporto alla comunità LGBT.

E proprio grazie alla televisione ha conosciuto l’amore della sua vita. Nel 1979, lavorando a Fantastico, farà infatti la conoscenza del ballerino e coreografo Gianni Brezza che diventerà poi suo marito.

Loretta Goggi e il dolore per la morte del marito Gianni Brezza

Loretta Goggi e Gianni Brezza avevano ben 13 anni di differenza, con l’uomo più grande di lei; ma questo non è mai stato un problema tra i due. Nel primo periodo della loro relazione, la storia viene nascosta dato che l’allora ballerino era ancora sposato ma nel 1981, dopo il divorzio, escono allo scoperto.

Goggi e Brezza si sposeranno nel 2008, dopo ben 29 anni di fidanzamento. Il marito della donna romana è poi scomparso nel 2011 a causa di un tumore al colon. Una perdita che ha colpito moltissimo l’artista, che ha visto trascorrere molto tempo prima di superare il lutto.

E in una passata intervista a Verissimo, Loretta Goggi ha raccontato proprio il dolore provato dopo la scomparsa del marito: “La morte l’ha portato via dagli schermi, ma non da me. Noi stiamo ancora insieme. È stata una storia combattuta, complicata. Ma degna di essere vissuta. Lui era l’uomo perfetto per me”.

Leggi anche >>> Loretta Goggi e il rapporto con l’Alzheimer: “Questa malattia mi ha portato via…”

La romana, dopo la morte di Gianni Brezza, si è addirittura chiusa in casa per sei mesi senza mai uscire. E la Goggi ha rivelato di esser riuscita a superare la perdita solo grazie alla fede: “Si può sopravvivere con la fede. Chi ce l’ha, ce la fa”.