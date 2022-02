Milly Carlucci, avete mai visto la figlia? Una donna di successo ma lontana dal mondo dello spettacolo

Non ha i capelli biondi come mamma Milly, ma è certamente bellissima. Ma, soprattutto, ha dimostrato di avere grandi capacità

Milly Carlucci è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici televisive più note del panorama italiano. Con una mamma del genere, qualsiasi figlia avrebbe potuto avere un piccolo complesso. Eppure Milly ha una figlia, che è una donna di altrettanto successo. Anche se ha deciso di non seguire le ombre dell’illustre mamma nel mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme cosa fa.

Oggi 67enne, Milly Carlucci è sulla scena televisiva da molti anni ormai. I suoi esordi sono da rintracciare addirittura negli anni ’70. Ma è durante gli anni ’80 che diventa conosciuta al pubblico televisivo come showgirl e conduttrice di numerosi programmi televisivi per le reti Rai e Mediaset.

Un successo crescente culminato poi a partire dagli anni ’90, quando la sua notorietà aumenta ulteriormente grazie alla conduzione di celebri programmi di Rai 1 come “Scommettiamo che…?”, “Luna Park”, “Fantastico e Pavarotti & Friends”. Ma soprattutto, ovviamente, il Festival di Sanremo, accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Alba Parietti. Siamo nel 1992.

Dagli anni 2000 consolida il suo ruolo di conduttrice della prima serata di Rai 1 grazie alla conduzione di talent show di successo come “Ballando con le stelle”, il più longevo varietà della Rai in onda dal 2005 su Rai di cui diventa anche autrice e capo progetto. Grande successo anche per “Notti sul ghiaccio” e “Il cantante mascherato”.

Insomma, una lunghissima carriera quella di Milly Carlucci, dato che negli anni si è anche cimentata nelle attività secondarie di attrice e cantante.

La figlia di Milly Carlucci: una donna di successo

In realtà Milly ha due figli. Non solo lei, Angelica, ma anche Patrick. Entrambi nati dall’unione tra la brava conduttrice e l’imprenditore Angelo Donati. Con il celebre costruttore romano, Milly si è sposata nel 1985. Un anno dopo, nel 1986, è nata Angelica. Mentre l’altro figlio, Patrick, è nato nel 1991.

Ma dicevamo della giovane Angelica. Non ha i capelli biondi come mamma Milly, ma è certamente bellissima. Ma questo poco importa. Perché Angelica è una donna di successo.

E questo con l’aspetto fisico non conta nulla. Contano le capacità. E Angelica ha dimostrato, in questi anni, di averne molte. Di lei sappiamo che è un’ imprenditrice che negli anni ha acquisito sempre maggiore autorevolezza nel settore immobiliare.

Nata a Los Angeles, ha vissuto e studiato a Londra. Ma per circa sei mesi all’anno vive in Italia. Tanto in Gran Bretagna, quanto in Italia, si occupa delle aziende di famiglia. Ma ha un ruolo anche all’interno dei Giovani di Confindustria. Insomma, la prova che si può essere donne di grande successo anche se non si frequenta il mondo dello spettacolo.