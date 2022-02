Valerio Braschi, ricordate il vincitore di Masterchef 6? Oggi la sua vita è completamente stravolta | Nemmeno lui se lo aspettava

Valerio Braschi, il più giovane vincitore di Mastechef, si è mostrato sui social con la sua nuova fiamma con un dolce messaggio d’amore.

Masterchef è uno dei reality show di cucina più amati in Italia e non solo. I giudici del programma, arrivato all’edizione numero 11, sono chef famosi in tutto il mondo; ovvero Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli. I concorrenti che partecipano alla trasmissione non sono cuochi di professione, ma in tanti lo diventano al termine dello show.

Tra questi c’è Valerio Braschi, vincitore di Masterchef 6 andato in onda tra il 2016 e il 2017. Originario di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, è stato il concorrente più giovane della storia a trionfare nel programma a soli 18 anni e da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa.

Braschi è diventato Executive Chef del Ristorante 1978, locale sito a Roma che a fine 2021 ha ricevuto un riconoscimento importantissimo: essere inserito all’interno della Guida Michelin 2022. “Siamo davvero contenti dei traguardi che stiamo raggiungendo con fatica e tanta tanta passione!! Non molliamo” aveva scritto lo chef su Facebook per annunciare la notizia.

Il Ristorante 1978, inoltre, ha ricevuto anche due forchette dalla Guida del Gambero Rosso. Valerio Braschi ha invece ricevuto nel 2021 due riconoscimenti personali: è stato nominato “Chef dell’anno” dalla rivista Espresso ed ha vinto il premio “Tradizione futura 2022” assegnatogli sempre da Gambero Rosso.

Valerio Braschi, la nuova fiamma del giovane vincitore di Masterchef

Valerio Braschi si è anche fatto conoscere per le sue idee rivoluzionaria nel mondo della cucina, come ad esempio la lasagna nel tubetto: invenzione che fece parlare molto di lui nell’ambiente culinario.

Ma non solo. Nel corso del Carbonara Day, il giovane vincitore di Masterchef ha presentato un’altra ricetta innovativa e mai vista prima: la carbonara da bere.

L’ultima idea è stata mostrata proprio nei giorni scorsi. Una pizza marinara in bustina che ha fatto tanto discutere i pizzaioli.

Ma oltre a provare nuove ricette in cucina, Valerio Braschi ha trovato anche l’amore uscendo allo scoperto sui social con la sua nuova fiamma. Si chiama Giulia, viene da Cagliari e di mestiere, spulciando il suo profilo Instagram, fa l’infermiera.

“Sei comparsa all’improvviso e hai stravolto tutto. Le cose più belle capitano sempre quando meno te l’aspetti”. Ha scritto lo chef sui social, pubblicando una foto di un bacio tra lui e la fidanzata.