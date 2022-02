Vi ricordate la serie “Streghe”? Per alcuni dei protagonisti l’incantesimo non è finito

Era una serie di grande successo della fine degli anni Novanta che è servito da trampolino di lancio per attrici ed attori poi diventanti famosi. Vediamo cosa fanno oggi.

Il titolo originale della serie era “Charmed” che, tradotto, significa “sotto l’effetto di un incantesimo”. L’incantesimo che le tre affascinanti protagoniste della serie avevano lanciato verso il pubblico. La serie ebbe un grande successo, ma vediamo cosa fanno oggi le attrici che l’hanno interpretata.

La serie

Si tratta di una storia fantasy che narra le avventure di tre sorelle streghe, Prue, Piper e Phoebe Halliwell. Alle tre sorelle originarie, si aggiunge Paige, quando Prue (nella serie) verrà uccisa da un demone. Le streghe nel corso dei vari episodi affrontano tutta una serie di creature malvage proteggendo il così il mondo intero. In queste loro avventure sono affiancate da altri personaggi, fidanzati e spasimanti che fanno loro da cornice. Proviamo a scoprire cosa fanno oggi.

Le sorelle Halliwell

La primogenita, Prue, era interpretata da Shannen Doherty, già transfuga di 90210 Beverly Hills. Caratterino non semplice, dopo qualche stagione, la Doherty abbandonò la serie, per non meglio precisate “divergenze”. All’epoca si parlò di liti tra lei e Alyssa Milano che interpretava Phoebe. Oggi Shannen Doherty è alla ribalta della cronaca per via della sua battaglia contro il cancro.

Piper era interpretata da Holly Marie Combs, era la sorella più “tranquilla” delle tre streghe. Al termine della serie, Holly ha continuato a recitare ed è stata anche una delle protagoniste della serie Pretty little liars. Nel 2015, con Shannen Doherty che è sempre rimasta sua amica, ha girato gli Stati Uniti per un reality on the road: Off The Map with Shannen and Holly.

Phoebe era interpretata dalla già citata Alyssa Milano. Alyssa prima di Streghe aveva già una lunga carriera sia al cinema che in televisione. Il su volto, tra le altre cose, è stato scelto per le sembianze di Ariel nel film animato della Disney La Sirenetta. Alyssa ha avuto una relazione con il collega della serie Brian Krause, che curiosamente recitava la parte del marito di Piper… Le si riconosce anche un flirt con Justin Timberlake. Oggi continua a recitare ed è anche una cantante di discreto successo.

Dopo la “morte” di Prue e l’uscita di scena di Shannen Doherty, entra a far parte del cast Rose McGowan nei panni della sorella perduta (e poi ritrovata) Paige. Quella di Rose non è una storia semplice.

Rose è nata a Certaldo, in Toscana, in quanto i suoi genitori facevano parte del movimento religioso Bambini di Dio. I suoi abbandonarono il movimento quando gli adepti iniziarono a predicare le relazioni sessuali tra adulti e bambini. Il padre decise di fuggire, di notte, con tutta la famiglia, anzi le famiglie, dato che all’epoca era bigamo.

A lei si deve la denuncia dello scandalo sessuale che ha visto come principale accusato il produttore Harvey Weinstein. Dopo la sua confessione, molte altre famose attrici l’hanno seguita, alzando il velo sulle molestie sessuali a Hollywood.