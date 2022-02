Barbara Chiappini, perché è completamente scomparsa dal mondo dello spettacolo?

Negli ultimi anni, la showgirl nativa di Piacenza è un po’ scomparsa dai radar, televisivi e cinematografici. Ecco perché

Oggi 47enne. A leggere le sue misure 90-60-90 è proprio il prototipo della bellezza. E per moltissimi anni, in televisione e al cinema è stata molto presente e apprezzata. Addirittura, per i suoi tratti mediterranei, per la sua carnagione e il taglio degli occhi, è stata accostata alla grande Sophia Loren. Ma oggi è scomparsa dai radar. Che fine ha fatto la bella showgirl e attrice Barbara Chiappini? Proviamo a scoprirlo insieme.

Inizia a farsi notare per la sua bellezza già all’inizio degli anni ’90. E detiene un record. Nel 1993, infatti, ha partecipato e vinto il concorso Un’italiana per Miss Mondo, che serviva per selezionare la candidata italiana al concorso internazionale di bellezza Miss Mondo 1993. Nella finale di Miss Mondo, svoltasi in Sudafrica, ha poi ottenuto il titolo di “Miss Mondo fotogenia”, primo titolo mai ottenuto da un’italiana nel concorso.

Da quel momento la sua carriera ha una impennata e partecipa a diversi programmi televisivi. Curioso il fatto che nel suo curriculum possano essere annoverate le esperienze sia a Buona Domenica, che a Domenica in, le trasmissioni concorrenti di Mediaset e RAI. La sua bellezza l’ha portata anche a posare per diversi calendari sexy. Per lei il triennio d’oro è quello del 2002, 2003 e 2004. Nel 2003 partecipa anche a “L’isola dei famosi”.

Anche qualche ruolo cinematografico, per la bella Barbara Chiappini: nel 1998, “Paparazzi”, l’esordio, mentre del 2003, con “Il latitante”, l’ultima apparizione.

Che fine ha fatto Barbara Chiappini?

Di lei sappiamo inoltre che nell’ottobre 2011, dopo 7 anni di fidanzamento, ha sposato il manager Carlo Marini Agostini. E che la coppia ha due figli. Negli ultimi anni, comunque, la showgirl nativa di Piacenza è un po’ scomparsa dai radar, televisivi e cinematografici.

Un po’ strano per una donna molto bella, che aveva imboccato la strada del successo anche grazie alle proprie capacità. Cosa è successo? Quali sono i motivi di questa presenza molto più diradata? Niente di brutto, fortunatamente. Anzi.

Stando a quanto siamo riusciti a scoprire, la bella Barbara si dedica quasi totalmente alla vita familiare e ai due bambini avuti da Marini Agostini. Gestisce inoltre un’azienda che si occupa della coltivazione di frutti di bosco. Di tanto in tanto accetta qualche contratto riguardante lo spettacolo.

Qualche servizio fotografico (molto meno sexy rispetto al passato) o qualche conduzione in giro per l’Italia. Soprattutto per eventi estivi. Tutti impegni che possono ben conciliarsi con quelli più importanti di moglie e mamma.