Christian De Sica, lo sfogo: “Sono dei cani” | “Avere milioni di followers non significa essere bravi..”

Lo sfogo di Christian De Sica su come i social network abbiano cambiato il mondo dello spettacolo, esercitando un’influenza negativa su quest’ultimo.

Dagli esordi risalenti agli anni Settanta, Christian De Sica ha conquistato la scena cinematografica nel corso del tempo, in particolare con gli indimenticabili cinepanettoni insieme al collega Massimo Boldi.

Figlio d’arte, sia Christian che il padre – Vittorio De Sica – sono riusciti a lasciare il segno nel panorama cinematografico italiano. Per questo motivo l’attore si è recentemente sfogato parlando di come il mondo dello spettacolo sia cambiato. Un mondo che lui ha potuto conoscere nel corso degli anni e, soprattutto, vivere in prima persona.

Vita privata e carriera

Figlio del leggendario regista e attore Vittorio De Sica, uno dei padri del neorealismo, e dell’attrice Maria Mercader, la famiglia di Christian è composta da artisti. Il fratello maggiore di Christian, Manuel, è stato un compositore di colonne sonore.

Christian, inoltre, dal 1980 è sposato con Silvia Verdone, sorella del celebre Carlo. La coppia ha avuto due figli: Brando, che lavora come regista, e Maria Rosa, costumista.

Christian si è avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Settanta, inizialmente come cantante nel gruppo La pattuglia azzurra, nel quale era già presente Massimo Boldi. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, con scarsi risultati, ha deciso di provare con il cinema, seguendo le orme dei genitori.

Grazie all’aiuto di Vittorio, Christian ha debuttato nel mondo del cinema, con una piccola parte in un film del padre dal titolo Una breve vacanza, nel 1973. Christian ha anche recitato in Paulina 1880, film che ha segnato l’inizio della sua carriera.

Il primo grande successo di Christian è datato 1983: l’attore, in quell’anno, ha recitato come protagonista in Sapore di mare, diretto da Carlo Vanzina, insieme a Jerry Calà e Marina Suma. Il film è stato molto apprezzato e, nello stesso anno, De Sica ha preso parte a Vacanze di Natale – il suo primo cinepanettone -, nuovamente insieme a Calà.

Da quel momento Christian De Sica è diventato il volto dei cinepanettoni, ingaggiato da Neri Parenti insieme a Massimo Boldi. I due hanno recitato in commedie famose come Anni 90 e Anni 90 – Parte II, S.P.Q.R., Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, e tanti altri.

Nel 2018, dopo essersi separati per 13 anni e aver lavorato per altri progetti, De Sica e Boldi sono tornati insieme nel film Amici come prima. Tra i suoi ultimi lavori possiamo menzionare Sono solo fantasmi, In vacanza su Marte e Comedians.

Lo sfogo

In una recente intervista per il Messaggero, l’attore – arrivato ai 71 anni ma ancora attivo nel panorama cinematografico – si è lamentato di come i social network stiano influenzando il mondo dello spettacolo.

I social possono essere una grande risorsa ma, allo stesso tempo, possono avere degli effetti negativi. Uno di questi è che, sempre più frequentemente, vengono scelti nei cast di film e serie personaggi che hanno raggiunto la popolarità grazie ai follower e ai like ma che non hanno un vero talento recitativo.

“Oggi ti basta accendere la tv per vedere tanti, troppi attori non professionisti, scritturati solo in base al numero dei follower che hanno sui social” ha dichiarato l’attore.

De Sica ha ricordato che per poter fare questo lavoro sono necessari “studio, rigore e disciplina”, anche per recitare in una commedia comica. L’attore ha aggiunto che è per questo motivo che alcuni attori di oggi “Sono dei cani”.