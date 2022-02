David Beckham, i figli mettono nei guai il papà | L’ex campione interrogato dalle forze dell’ordine

L’ex campione inglese ama molto il nostro Paese e spesso lo rende meta di viaggi con la famiglia. Non sempre però va tutto bene..

E’ considerato uno dei calciatori britannici più forti della storia. Ma David Beckham è molto di più. Imprenditore, icona marketing uomo di successo e sex symbol. In Italia lo ricordiamo con la maglia del Milan. Ma recentemente, nel nostro Paese, ha anche avuto una disavventura. Ecco cosa gli è successo.

Oggi 46enne, si è ritirato nel 2013 dopo una stagione incolore nel Paris Saint Germain. Nella sua carriera, però, tanti successi con Manchester United (soprattutto), Real Madrid e Milan. Vanta anche 115 presenze e 17 reti nella nazionale inglese.

Nonostante il suo ritiro ormai quasi decennale, Beckham continua a far parlare di sé. Sempre apprezzatissimo dalle donne, che invidiano la sua ormai datata relazione con l’ex Spice Girls, Victoria Adams. La coppia ha quattro figli e, secondo stime del 2012 pubblicate dal The Sunday Times, possiede un patrimonio di circa 190 milioni di sterline.

Nella sua carriera anche un’esperienza negli USA. E’ presidente dell’Inter Miami, co-proprietario di Salford City FC. Insomma, Beckham ha parlato molto in campo. Essendo uno dei tiratori di calci di punizione più letali della storia. Ma soprattutto fuori dal campo. Con la sua eleganza e le sue apparizioni negli eventi più in vista, non solo nel Regno Unito. Ma in tutto il mondo.

La disavventura ad nel nostro Paese

Come sappiamo, David Beckham ama molto il nostro Paese. Innanzitutto perché ci ha giocato e ci ha vissuto. Ma poi perché, notoriamente, l’Italia è sinonimo di eleganza e stile. Cose che all’ex campione inglese non mancano. E che, anzi, apprezza molto. Per questo non disdegna, appena possibile, di tornare in Italia.

E lo ha fatto anche nel corso dell’ultima estate, trascorrendo una parte delle proprie vacanze (dorate) nella incantevole Costiera Amalfitana. Ma proprio in quello scenario paradisiaco, Beckham, a bordo del proprio yacht, ha ricevuto una visita inaspettata e, forse, non troppo gradita.

L’ex campione, infatti, è stato interrogato dalla Guardia di Finanza. Il motivo è legato a due dei suoi quattro figli, Cruz e Harper. I due adolescenti si sarebbero allontanati dallo yacht di famiglia per un divertente giro sulle moto d’acqua. Tutto molto bello, se non fosse che, per la normativa italiana, bisogna essere maggiorenni per mettersi alla guida di quei mezzi. E Cruz e Harper, all’epoca dei fatti, avevano 16 e 10 anni.

Per questo, quindi, la Guardia di Finanza si è subito mossa con una propria motovedetta. Le Fiamme Gialle hanno raggiunto l’imbarcazione di Beckham e lo hanno interrogato per circa 45 minuti.

L’ex campione, comprendendo che le ragioni delle Fiamme Gialle erano piene, ha immediatamente richiamato i propri figli. Che, certamente, almeno in Italia, non guideranno più una moto d’acqua. Almeno fino al raggiungimento della maggiore età.

Lieto fine, quindi, per una disavventura che poteva finire molto peggio. La Guardia di Finanza, invece, ha dimostrato grande elasticità e alla fine ha salutato cordialmente l’ex calciatore.