Drusilla Gucci, la confessione fatta sui social: “La mia è fantastica” | A cosa si riferisce?

Gucci è un nome che fa sempre impressione. Oggi parleremo di Drusilla Gucci, che ha una storia da raccontare. Ed è anche molto convinta in quello che crede.

Drusilla Gucci, una delle indiscusse protagoniste della scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Pubblico e telespettatori l’hanno conosciuta proprio grazie al famoso reality show, ma su di lei c’è davvero molto più da dire.

A partire dal cognome, che ovviamente fa venire in mente a tante persone il noto marchio di moda. Così è in effetti, dato che è la pronipote di Guccio Gucci, il fondatore della stessa azienda.

La sua carriera, in ogni caso, ha preso ben altra strada (ma non troppo, dato che è una modella). Segni particolari? Adora gli animali ed ama viaggiare.

Pratica equitazione e gli piace pure scrivere molto. Nata a Firenze, il suo amore per i cavalli è iniziato quando aveva soltanto sei anni.

Non lavora nell’azienda che ha donato tanto successo alla sua famiglia, dato che ormai è controllata dalla Holding Kering.

Non ha ancora trovato l’amore nella sua vita, ed a lei – che sogna di di diventare una grande scrittrice – va pure bene così. Certo, come ha ammesso in più occasioni, può farne a meno. E, soprattutto, la sua fortuna è un’altra.

Drusilla Gucci, quando la famiglia è tutto: “Niente è più importante”

Abbiamo parlato di Drusilla Gucci, figlia di Umberto e Stefania Gucci, che l’anno scorso ha partecipato all’Isola dei famosi.

E’ la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre azienda di moda, e fa parte della quinta generazione dei Gucci. Suo padre, come il resto della famiglia, non lavora più nell’ormai ex marchio.

Tralasciando ciò, comunque, Drusilla è molto riservata sulla sua vita privata. Anche se è noto quanto sia legata ai suoi genitori.

Un po’ di tempo fa, ad esempio, sul proprio profilo Instagram ha postato una foto insieme ai suoi genitori specificando che niente è più importante della famiglia e “la mia è fantastica”.

In un altro scatto, questa volta con il bisnonno, ha parlato proprio dell’uomo ormai scomparso dicendo che ha trasformato Gucci nel marchio che tutti conoscono.

Ha concluso dicendo che per lei è una grande ispirazione e spera di diventare almeno la metà di quel che era lui.

Insomma, davvero un gran bel rapporto fra Drusilla e la sua famiglia, a cui tiene infinitamente. Non è chiaro se abbia conosciuto anche altri componenti della stessa. In ogni caso, il suo messaggio è chiaro: la famiglia è la famiglia.