Elisabetta Canalis e lo spot per la Liguria | Tante polemiche dietro il suo cachet stellare e non solo..

Al Festival di Sanremo è andato in onda per la prima lo spot per la Liguria con protagonista Elisabetta Canalis. Ma è polemica sul cachet e non solo.

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai andato in archivio da due settimane, ma non si placano le polemiche su una questione riguardante uno spot andato in onda proprio durante la kermesse canora: ovvero la pubblicità fatta da Elisabetta Canalis.

La modella e attrice italiana è infatti la protagonista dello spot “La mia Liguria”, regione in cui si svolge in Festival, in cui vengono esaltate ed elogiate le bellezze del territorio.

La réclame è andata in onda in tutte e cinque le serata della settantaduesima edizione di Sanremo, ma sin da subito ha scatenato tante polemiche.

Il primo motivo è di facile comprensione. Elisabetta Canalis, infatti, è nata in Sardegna ed è vista quindi come “un’estranea” per parlare dello splendore della terra ligure.

In secondo luogo, poi, ha fatto scalpore il fatto che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia promosso le coste della Liguria direttamente dal suo appartamento di Los Angeles, senza essere neanche lontanamente vicina al territorio. La questione ha avuto un’importanza rilevante, tanto da esser stata sollevata nel corso di un’interrogazione nel Consiglio regionale.

Elisabetta Canalis, polemiche sul cachet per lo spot per la Liguria

E a inasprire ulteriormente la questione, è stata la cifra pagata a Elisabetta Canalis per registrare il mini spot sulla Liguria. Alla modella e attrice è stato infatti riservato un cachet da ben 100mila euro per il breve video promozionale.

Una cifra ritenuta elevatissima, considerando anche che la sarda non ha messo piede né in Italia né nella regione che accoglie il Festival di Sanremo.

“Questi costi parametrati al pubblico che ha visto il Festival di Sanremo valgono lo 0,01% per contatto, una delle campagne pubblicitarie migliori che ricordo nella mia ventennale esperienza nelle tv commerciali” ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, all’Ansa per giustificare la spesa fatta per lo spot.

Il numero uno della regione, inoltre, ha spiegato anche il motivo del perché sia stata presa la decisione di far girare il video a una persona non originaria del posto e per di più locata negli Stati Uniti: “L’idea di base è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria, altrimenti avremmo un turismo autarchico”.