Guendalina Tavassi, la foto che non ha niente di innocente | Sui social fa il pieno di like

L’influencer ex Grande Fratello non perde la propria malizia e sensualità. Ecco cosa ha scelto come ultimo set fotografico

Con un milione e duecentomila followers su Instagram, Guendalina Tavassi è una delle donne più desiderate dal mondo maschile italiano. Lei ci mette anche del suo, dato che sul social network si mostra spesso in costume, intimo e pose ammiccanti. E, anche questa volta, non si è smentita. La foto, anzi, le foto, pubblicate su Instagram stanno facendo impazzire i suoi fan.

Opinionista e showgirl. Ma, soprattutto, influencer. Con quel numero di followers sui social non poteva essere altrimenti. Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia.

Non è la sua unica attività, comunque. A Roma gestisce infatti un locale della movida molto in voga, soprattutto tra i più giovani. Molto del suo successo è dovuto alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2011. Ma, da quel momento, Guendalina è riuscita a non scendere più dal treno su cui è salita. E non è da tutti.

Negli ultimi mesi, però, è salita alle cronache dei rotocalchi anche per la sua tormentata vita personale e sentimentale. Assai burrascosa, infatti, la fine della sua relazione con Umberto D’Aponte. Con l’imprenditore, la bella Guendalina ha avuto una intensa storia. Ma la fine del rapporto si porta ancora dietro ancora strascichi, accuse reciproche e denunce.

Secondo il racconto della influencer, infatti, D’Aponte avrebbe avuto anche delle intemperanze all’interno di un ufficio legale per concordare insieme agli avvocati i dettagli del loro divorzio.

Le foto che fanno impazzire i followers

Questi problemi personali (che, inevitabilmente, diventano di dominio pubblico) non hanno però impedito (e non impediscono) a Guendalina Tavassi di continuare la propria scalata verso il successo.

Certo, con quella bellezza, con quel fisico, quelle forme e quell’esuberanza, è più semplice. Ma non scontato. I post di Guendalina Tavassi sono sempre molto seguiti, soprattutto quando mostra il suo corpo, da urlo. Nonostante un’altezza non stratosferica: è alta un metro e sessantotto centimetri.

Anche uno degli ultimi post su Instagram ha scatenato il milione e più di followers. Vediamo la bella Guendalina con un costume bianco a fantasia, targato Gucci. Sebbene il costume non sia un bikini, ma un pezzo intero, le forme dirompenti dell’influencer si notano tutte.

La nostra Guendalina sembra essere all’interno di una camera d’albergo, munita di una enorme vasca da bagno, che, da abile utilizzatrice dei social, l’influencer ha trasformato in un set cinematografico. Sempre con la solita malizia e sensualità.