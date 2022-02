Ilary Blasi, il dramma che gli ha sconvolto la vita | “Non ero pronta..” e il dolore è troppo forte

La showgirl e conduttrice Ilary Blasi ha rivelato di portare con se un gran dolore. Una tragedia che l’ha fatta riflettere tanto

Ilary Blasi si prepara a tornare in televisione nuovamente alla conduzione de L’Isola dei Famosi. La bionda showgirl per il secondo anno consecutivo sarà così alla guida del reality show che si svolge in Honduras.

Non sono ancora stati svelati i concorrenti di questa sedicesima edizione, ma la stessa Blasi ha annunciato quando i naufraghi sbarcheranno sull’isola. Il programma inizierà il 21 marzo, esattamente una settimana dopo dalla fine del Grande Fratello Vip.

Non ci sarà pausa, quindi, per gli amanti del genere che si ritroveranno catapultati in questo nuovo reality show a pochissima distanza dalla chiusura della casa più spiata d’Italia. Quest’anno L’Isola dei Famosi vedrà diverse novità, su tutte quella della divisione dei concorrenti in “sigle” e “accoppiati”.

L’inviato in Honduras, dopo il forfait dello scorso anno, sarà nuovamente Alvin che prenderà il posto di Massimiliano Rosolino. In studio insieme alla conduttrice ci saranno, invece, Vladimir Luxuria e Nicola Savino; due personaggi che in passato hanno vissuto l’Isola.

Ilary Blasi si prepara allora a una nuova edizione del programma, per cercare anche di dimenticare, almeno per un po’, delle questioni drammatiche che le sono capitate a causa soprattutto del Covid-19.

Ilary Blasi, il dramma della perdita di un genitore

A fine 2020, infatti, la famiglia di Ilary Blasi ha vissuto un grave lutto a causa del Covid. Nel mese di ottobre è infatti venuto a mancare il suocero Enzo, padre del marito Francesco Totti. Una perdita dolorosa che ha colpito tutta la famiglia.

E in una passata intervista a Verissimo, la conduttrice ha raccontato il dramma della perdita e di quanto possa essere difficile perdere un genitore: “Con il Covid è successo anche a noi. Uno non è mai pronto alla morte di un genitore, non c’è un modo o un tempo. Ma nel modo in cui è successo a mio suocero Enzo è crudele, non c’è tempo per elaborare. Sparisce in un buco nero”.

Ilary Blasi ha poi raccontato come il marito Francesco Totti si sia sentito dopo la morte del padre, tra il dolore e i sensi di colpa: “Ho visto quanto ha sofferto. Quel potevo dire, potevo fare. Effettivamente bisognerebbe dire ti voglio bene ai propri genitori non dico tutti i giorni, ma quasi…”.