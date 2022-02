Jennifer Lopez: chissà se sarebbe diventata una delle più grandi pop star senza..

Un’icona anche di lotte civili. I più superficiali, però, ovviamente, restano ammaliati dalle sue movenze sul palco e dal suo ormai celeberrimo lato B

Un’artista mondiale. Ma anche un sogno erotico per tanti. A 52 anni, Jennifer Lopez fa ancora impazzire i suoi milioni di fan. Non solo, quindi, per la sua arte e la sua musica. Ma anche per la sua bellezza. La cantante e attrice statunitense, però, deve molto di quello che ha oggi a una persona in particolare. Da cui ha ereditato le passioni per la musica e la recitazione.

Di origini portoricane, è probabilmente insieme a Madonna, Shakira e Lady Gaga la più grande pop star degli ultimi anni. La sua carriera inizia ormai 23 anni fa, nel 1999.

Da quel momento ha lanciato dieci album, che sono stati uno più dirompente dell’altro sulla scena mondiale. E, infatti, si stima che abbia venduto circa 80 milioni di dischi nella sua carriera. E il suo patrimonio sarebbe di circa 400 milioni di dollari.

Oltre alla carriera da cantante, Jennifer Lopez ha una lunga (e tuttora attiva) carriera da attrice, recitando per registi di enorme credito internazionale. Qualche titolo: “Jack” di Francis Ford Coppola (1996), “U Turn – Inversione di marcia” di Oliver Stone (1997), “Out of sight” di Steven Soderbergh (1998), “Jersey girl” di Kevin Smith (2004), “Ricomincio da me” di Peter Segal (2018).

Molto attiva per la difesa dei diritti umani, Jennifer Lopez è quindi un’icona, anche di lotte civili. I più superficiali, però, ovviamente, restano ammaliati dalle sue movenze sul palco e dal suo ormai celeberrimo lato B.

Quanto alla vita sentimentale, ha avuto una turbolenta relazione con l’attore Ben Affleck, 2002 al 2004, anno in cui la coppia si sarebbe dovuta sposare. Poco tempo prima delle previste nozze, la coppia ruppe, pur rimanendo in buoni rapporti. Nel 2021, tuttavia, i due hanno ricominciato a frequentarsi.

Ecco a chi deve tutto

Gli amori, in particolare quello con Ben Affleck, non sono comunque la parte più importante della vita di JLO. La cantante e attrice, infatti, ha un’altra persone a cui deve tutto.

Soprattutto le sue grandi passioni per la musica e la recitazione: “Grazie mille per essere stata paziente con me, per avermi fatto fare tutto ciò che volevo, per aver creduto in me” le ha detto recentemente, in occasione del suo compleanno.

Stiamo parlando della mamma di Jennifer Lopez, Guadalupe Rodriguez. Con lei, la cantante ha un rapporto molto forte e intenso. La mamma è stata sempre presente nella vita artistica di Jennifer Lopez e, spesso, è salita anche con lei sul palco. Un modo di JLO per ringraziarla per tutto quello che ha fatto. Per averla resa la donna che è.

Il sogno di diventare una cantante e attrice, infatti, le sarebbe trasmesso anche dalla madre, che amava i musical e sognava di recitare. Purtroppo, però, Guadalupe Rodriguez non ce l’ha mai fatta. Ma ha il merito di averci regalato una delle artiste più grandi degli ultimi decenni.