Junior Cally, tutte le dipendenze che lo hanno devastato | “Oggi mi sento un altro..”

Le drammatiche rivelazioni di Junior Cally: dalla dura rottura con la fidanzata, alla dipendenza e il disturbo mentale. Il rapper, oggi, si sente finalmente cambiato e la sua musica ne è testimone.

Junior Cally, nome d’arte di Antonio Signore, è un giovane rapper romano. Nel corso della sua vita, ha affrontato situazioni decisamente difficili. Nonostante tutto, è riuscito a coronare il suo sogno diventando un artista affermato.

Negli ultimi tempi, il rapper ha affrontato un cambiamento importante: ha deciso di concentrarsi sulla sua salute, in particolare quella mentale, con un percorso che lo ha portato a raggiungere una nuova consapevolezza. Questa è la sua storia.

L’infanzia e il successo nel mondo della musica

Nato nel 1991 a Genzano di Roma, Antonio Signore ha raccontato di aver vissuto per quattro anni con la convinzione di avere la leucemia. A 15 anni ha realizzato di non avere nessun tumore ma un problema con le piastrine.

“Ho avuto un’adolescenza complicata per una presunta leucemia. A un certo punto ho capito che non avevo nulla” ha spiegato il rapper in un intervista televisiva. Questa situazione ha avuto un’influenza estremamente negativa sulla sua psiche.

Col passare del tempo, Junior Cally ha sviluppato un disturbo ossessivo compulsivo. Inoltre, dai 20 anni ha iniziato ad abusare di alcol. Nel frattempo, il rapper ha cominciato a dedicarsi alla musica, che ha la capacità di rappresentare una valvola di sfogo.

Ha partecipato ad un concorso dell’Honiro Label, casa discografica che supporta diversi artisti, con lo pseudonimo Socio. Il rapper non è riuscito ad ottenere i risultati desiderati e, dopo un periodo di pausa, è tornato in scena con il nome d’arte Junior Cally.

L’artista ha iniziato a farsi conoscere con la pubblicazione del singolo Magicabula nel 2017, prodotta dal suo alter-ego Theodor Malkova. L’anno successivo ha pubblicato il suo primo album in studio, Ci entro dentro. Nel 2019 è arrivato il secondo disco del rapper, Ricercato.

Junior Cally ha scatenato una polemica dopo essere stato annunciato come partecipante al Festival di Sanremo 2020, per via del linguaggio sessista usato nelle sue canzoni, in particolare nei singoli Strega e Si chiama Gioia.

Il cambiamento

Il rapper, lo scorso anno, ha annunciato l’uscita del nuovo album intitolato Un passo indietro. Il disco avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta nella sua vita: “Ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi” ha spiegato Cally, affermando di aver “scelto la vita”.

Parlando dell’album, il rapper ha rivelato quanto siano stati difficili gli ultimi due anni, segnati dalla diffusione del Covid. Oltre al dibattito scatenato durante il Festival di Sanremo e la pandemia, la storia d’amore di Junior Cally e la fidanzata, Valentina Dallari, è giunta al termine.

“Pensavo di essere solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite” ha affermato, dopo essersi reso conto di non essere “invincibile”.

Il rapper ha ammesso di avere una dipendenza dall’alcol e di soffrire di DOC (disturbo ossessivo compulsivo), a causa del quale non può fare a meno di ripetere continuamente determinati gesti o azioni.

“Dove il DOC tornava ad essere padrone della mia vita, trovavo rifugio nel bicchiere. Mi era diventato amico, mi rendeva libero e mi disinibiva” ha spiegato. Cally, proseguendo, ha rivelato di aver sviluppato un’altra dipendenza: quella verso il sesso.

Per questo motivo, ha preso una decisione che gli ha cambiato la vita: andare in riabilitazione, affidarsi alle cure di professionisti e lasciare andare le sue “paure”. Il percorso intrapreso dal rapper è stato così rivoluzionario che lo ha portato ad annullare la pubblicazione dell’album, di cui aveva già annunciato la data di uscita.

“La mia priorità è stare bene” ha spiegato Cally, dicendo di aver scritto il disco prima della rehab. Oggi il rapper si sente completamente cambiato, grazie alla meditazione, e non si sente più rappresentato dall’album scritto in precedenza.