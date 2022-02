Le follie dei giocatori di Serie A | L’ultimo acquisto di questo calciatore è fuori dal mondo

Anche il calcio entra nel Metaverso. Il calciatore del PSG Marco Verratti ha infatti acquistato un’isola messa in vendita da The Sandbox.

Il Metaverso sta cominciando a diffondersi in tutto il mondo. Questa nuova realtà è un’evoluzione di internet, che non va a sostituirlo ma che si pone al suo fianco; come dimostrato anche da Mark Zuckerberg che lo ha utilizzato come nome per Facebook e gli altri social.

Il Metaverso è un concetto complicato da spiegare con una semplice definizione, ma in parole povere si tratta di un insieme di mondi virtuali e reali interconnessi tra loro. E queste terre sono popolate dagli avatar delle persone.

Sarebbe, quindi, un passo in avanti rispetto all’ormai già obsoleta realtà virtuale. E adesso anche le stelle del calcio stanno cominciando ad avvicinarsi a questo mondo.

E il primo giocatore ad entrare nel Metaverso è stato Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, che nei giorni scorsi ha acquistato un’isola intera in questo nuovo mondo.

Il giocatore del Paris Saint-Germain è quindi il primo ad acquistare immobili digitali, ma non è la prima volta che l’abruzzese decide di investire nel mondo della tecnologia blockchain. Nei mesi scorsi infatti insieme ai compagni di squadra Neymar e Paredes si è accaparrato vari NFT di “Bored Ape”.

Metaverso, Marco Verratti ha comprato un’isola

Dopo aver acquistato vari NFT, quindi, Marco Verratti ha deciso di investire anche nel mondo del Metaverso acquistando uno delle 25 isole che sono state in vendita su The Sandbox da Exclusible, un marketplace specializzato in NFT di lusso.

Il calciatore del PSG crede molto in questo nuovo mondo virtuale, tanto da aver intenzione di costruire anche uno stadio di calcio sulla sua isola dato che, secondo lui, il gioco del pallone arriverà presto nel Metaverso.

In una intervista a Calciomercato.com, Verratti ha anche spiegato questa sua passione: “Ci tenevo molto a questo, raggiungere questo obiettivo per primo, credo molto nelle nuove tecnologie e in questo ci tenevo a essere precursore dei tempi e un esempio da seguire per tanti altri”.

Il calciatore della Nazionale, tra i protagonisti della vittoria dell’Italia dell’ultimo Europeo, ha anche rivelato con chi andrebbe sulla sua nuova isola se potesse: “Con mia moglie. Tutto questo è per lei. Poi per amici e fan ci sarà la possibilità di visitare l’isola e acquistare appartamenti, ma per ora non fatemi dire di più…”.