Riconoscete questa bambina? Oggi ha 60 anni ed è ancora una vera bomba sexy

Con il tempo non ha perso il proprio fascino e la propria capacità di provocare. Ma anche la forza di manifestare le proprie idee

Pubblicando questa foto, usa la solita verve. La solita autoironia. La solita grinta: “Non è una foto con un nuovo filtro ringiovanente sono io a 6 anni 😂😂😂perché che voi ci crediate o no 6 anni li ho avuti anche io 😂❤️😘fatevene una ragione” scrive su Instagram. Ma chi è questa bimba? Non l’avete riconosciuta?

Eppure, non fatevi ingannare dal vestitino chiaro. E nemmeno da quel colletto da bimba giudiziosa e ubbidiente. Così come, non devono essere considerati “rassicuranti” i codini ai capelli, tenuti da un elastico, anch’esso chiaro. Lo sguardo sospettoso e pieno di forza è già quello. Non avete capito di chi stiamo parlando?

Beh, in effetti, questa volta, non è semplicissimo. La nostra bimba misteriosa oggi ha infatti 60 anni. Questa foto pubblicata su Instagram, quindi, è uno scatto addirittura del lontano 1967. Potremmo aggiungere, una splendida 60enne. Con il tempo, infatti, non ha perso il proprio fascino e la propria capacità di provocare, spesso anche con esternazioni scomode, sotto il profilo politico e sociale.

Figlia di un partigiano piemontese, non ha mai nascosto le proprie idee politiche, schierandosi sempre dalla parte dei diritti e non temendo le critiche e le polemiche. Il suo carattere forte l’ha fatta diventare tra le showgirl più note della televisione italiana. Ma, ovviamente, ha pesato molto anche la sua bellezza e la sua carica sensuale.

Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? E, allora, vi diamo un indizio decisivo. Impossibile non capire chi sia questa bella bimba dopo questa indicazione: negli anni ’90, il suo era l’accavallo più sexy della televisione italiana. E allora? Adesso è proprio facilissimo.

Dall’accavallo al “Macellaio”

A prescindere dalla vostra perspicacia, ve lo diciamo noi. La bimba dello scatto del 1967 altri non è se non la bella, sexy e forte Alba Parietti.

Tra gli anni ’80 e ’90, infatti, raggiunge il successo televisivo. E’ soprattutto il 1990 che la fa conoscere al grande pubblico con la conduzione di “Galagol” su Telemontecarlo.

Poi arriva anche la chiamata dal cinema, con una serie di commedie italiane in cui interpreta spesso il ruolo della “femme fatale”. E’ il caso di “Sapore di mare” e “Abbronzatissimi”. Ma il massimo dell’eros viene raggiunto con il film “Il macellaio”, nel 1998.

Dal cinema, però, manca dal 1998 con il film “Paparazzi” di Neri Parenti. Tante le sue polemiche televisive. Nota anche per le sue relazioni. Le più famose, quelle con l’attore Franco Oppini, ma, soprattutto, con l’attore Christopher Lambert.

Più recentemente, una relazione di circa quattro anni con Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio. Per tutti, Faber.

Famosa non solo per il suo celebre accavallo delle gambe sullo sgabello di “Galagol”. E nemmeno per l’interpretazione “hot” ne “Il Macellaio”. Ma anche per il suo essere sempre sopra le righe sotto il profilo intellettuale. E già con quello sguardo del 1967 lasciava presagire il tipo di donna che sarebbe diventata.