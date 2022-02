Riconoscete questa ragazza? Lo sguardo è quello ma castana forse l’abbiamo vista solo agli inizi..

Soprattutto negli anni ’90 ha partecipato a svariate trasmissioni televisive. E nel 2000 ha anche posato per un calendario sexy

“E’ cominciato tutto da qui” scrive sul proprio profilo Instagram. Non è specificata la data, ma ipotizziamo che almeno una trentina d’anni siano passati. E’ abbastanza diverse rispetto a come appare oggi. Certo, l’ovale del viso è quello. E, soprattutto, anche gli occhi e lo sguardo. Ma i capelli sono totalmente diversi. Chi è questa ragazza? Non è difficile riconoscerla.

Anche se, come vi abbiamo detto, la capigliatura è cambiata molto. In questa foto, un po’ sfocata e scolorita, i capelli sono di un marrone chiaro, ma che, in alcune zone tende a scurirsi. Negli anni, invece, l’abbiamo conosciuta soprattutto bionda.

E in questa foto, inoltre, sempre rimanendo sui capelli, sono mossi. Anzi, tendenti al riccio. Mentre negli anni non si è mai arrivati a una ondulazione del genere. Tendenzialmente lisci. Queste le maggiori differenze sulla nostra conduttrice, che oggi ha 54 anni.

Non la vediamo in televisione dal 2017. Negli ultimi anni, ha fatto parlare di sé più per le questioni personali e sentimentali, che non per la sua carriera televisiva. Che, invece, per un determinato periodo, è stata di grande successo.

Soprattutto negli anni ’90 ha partecipato a svariate trasmissioni televisive. E nel 2000 ha anche posato per un calendario sexy. In passato anche le accuse di droga. Nell’estate del 2001, durante una perquisizione in una casa presa in affitto all’Isola d’Elba, i carabinieri rinvennero un quantitativo di hashish con cui la showgirl sostenne di non aver nulla a che fare. E, infatti, verrà prosciolta da ogni accusa.

Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

E’ proprio lei: “la Paola”

Negli anni, come detto, ha riscosso grande successo nella televisione italiana. Ha iniziato come valletta accanto al grande Mike Bongiorno ne “La ruota della fortuna”. Stiamo parlando di Paola Barale, “la Paola”, come la chiamava il grande Mike. Negli anni non si contano le trasmissioni condotte da Paola Barale. Da Buona Domenica a Zelig a “Mistero”. E, ancor prima, “La sai l’ultima?”.

Personalità forte e indipendente, Paola Barale. Che conosciamo anche per via delle sue relazioni sentimentali. Quasi tutte famose. Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam, Marco Bellavia. Nel 1995, proprio quando era conduttrice di “La sai l’ultima?” insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998.

La coppia con Sperti sembrava molto unita. Lui lo conosciamo bene. Da anni ha di fatto smesso di ballare, per essere uno degli opinionisti di punta delle trasmissioni di Maria De Filippi. Soprattutto “Uomini e donne”. Ma ai tempi era un gran bel giovane. Fisicato. Ma la fine del rapporto incombe.

I due, infatti, hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, modello e attore israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura. Questa volta definitiva.

Ora per Paola Barale è il tempo della malinconia, come dimostra uno dei suoi ultimi post su Instagram. “Tutto è iniziato da qui” scrive. E noi speriamo che possa continuare rivedendola protagonista in televisione.