Sophia Loren, sapete chi è la nipote prediletta che l’ha fatta “tribolare” in gioventù? Oggi ha messo la testa apposto

In pochi conoscono questa parentela. Sophia Loren è certamente una delle persone che hanno reso celebre l’Italia nel mondo. Attrice amata dai registi più grandi della storia del cinema. Ma sapevate che ha una nipote che, soprattutto qui in Italia, è molto famosa? E’ la figlia della sorella.

Non sarà celebre come zia Sophia, ma è certamente una donna di potere e successo in Italia. Anche se Sophia è certamente inarrivabile. Una delle donne più belle e sensuali della storia del cinema italiano. E non solo. Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nata a Roma il 20 settembre 1934. Considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema. L’American Film Institute l’ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Ha lavorato con alcuni dei registi più conosciuti e apprezzati della storia del cinema. Da Sidney Lumet a Charlie Chaplin e poi, ancora, Dino Risi, Mario Monicelli e Vittorio De Sica. Una marea di film di enorme successo. Menzioniamo, su tutti, il celebre spogliarello (davanti a Marcello Mastroianni) in “Ieri, oggi e domani”. Un cult ancora oggi a distanza di diversi lustri.

Sophia Loren incontrò nel 1950, all’età di 16 anni, il produttore cinematografico Carlo Ponti, all’epoca trentottenne. Una relazione che fece scandalo. I due si sposarono solo nel 1966.

La nipote di Sophia Loren

Addentriamoci quindi nella vita familiare di Sophia Loren. E, allora, andiamo a scoprire chi è la nipote. Ha alle spalle una lunga carriera politica. Ma, ancor prima, come attrice e come donna da copertina.

Eh già, tra gli anni ’70 e gli anni ’90 ha recitato in diversi film. Commedie, soprattutto. Qualche titolo: “Il tassinaro”, “Rimini Rimini”, “Noi uomini duri” e “Sabato, domenica e lunedì”. Come si può notare da questa breve carrellata, comunque, è stata diretta da registi del calibro di Alberto Sordi, Sergio Corbucci e Lina Wertmuller. Nell’agosto del 1983 ha anche posato nuda per Playboy.

Non potete non aver capito di chi stiamo parlando. Naturalmente di Alessandra Mussolini! Una lunga carriera politica, ovviamente nel centrodestra, essendo nipote del Duce, Benito Mussolini, suo nonno.

È stata europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo e in precedenza è stata più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra.

Da maggio 2019 non occupa più alcun incarico nelle istituzioni. A dicembre 2020 decide di lasciare definitivamente la vita politica e di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Un ritorno alle origini per lei.

E in pochi, quindi, sanno che Alessandra Mussolini, oltre ad aver avuto un nonno che rimarrà sempre nella storia d’Italia. Ha anche una zia che, per motivi diversi, è entrata nell’immaginario collettivo. E ci resterà.

Alessandra Mussolini, infatti, è figlia di Romano Mussolini, figlio del Duce, ma anche di Maria Scicolone, che è sorella dell’attrice Sophia Loren.

Romano Mussolini e Maria Scicolone si sposarono nel 1962. Proprio in quell’anno nacque Alessandra. I due, comunque, si separarono nel 1971, ottenendo il divorzio nel 1976.