Vladimir Luxuria, Il trauma che l’ha segnata per tutta la vita | “Non sono più riuscita a fidarmi..”

Un episodio che ha fatto molto soffrire Vladimir. E i traumi, si sa, lasciano sempre strascichi. Ecco il suo racconto

A volte li mitizziamo. Pensiamo che non abbiano i nostri stessi problemi. Che non patiscano le nostre stesse sofferenze, che non vivano le nostre stesse esperienze. Sì, pensiamo che i VIP siano quasi degli extraterrestri. E, invece non è così. A loro capitano le nostre stesse belle cose. E, a volte, vivono i nostri stessi traumi. La parola non è usata a caso. Perché nel racconto che vi proponiamo oggi, la protagonista è Vladimir Luxuria. Ed è stata proprio lei a usare questa parola: “trauma”. Ecco cosa le è successo.

Attivista, personaggio televisivo, scrittrice e politica. Al secolo, Vladimiro Guadagno. Vladimir Luxuria è stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. È stata infatti deputata della XV Legislatura, durante il governo Prodi II. Diventata deputata anche grazie alla sua costante presenza in televisione, come opinionista e come attivista a difesa dei diritti LGBT.

Ospite ricorrente del “Maurizio Costanzo Show” a metà degli anni 2000 e poi ospite fissa di “Markette”, programma di Piero Chiambretti. E’ stata opinionista di diversi reality show. Attualmente è anche inviata de “Le Iene”, la celebre trasmissione di Italia 1.

Divide le esternazioni tra le serie battaglie in difesa dei diritti delle minoranze ad altre provocazioni. Spesso a sfondo erotico o sessuale. Anche questa volta, l’argomento è più o meno quello. Ma, questa volta, non si tratta di una provocazione. Ma di un’esperienza che ha segnato l’ex parlamentare.

Il trauma di Vladimir Luxuria

Anche i VIP piangono. E, a volte, lo fanno per amore. Proprio come noi. E così, anche Vladimir Luxuria, in una recente intervista, ha deciso di raccontare quello che, lei stessa, ha definito un trauma.

Come sappiamo, non è facile aprirsi su determinati temi in pubblico. Ma Vladimir l’ha fatto con grande onestà e sensibilità. E di questo noi la ringraziamo.

Luxuria ha raccontato quella che è stata la sua prima esperienza con un uomo. Un rapporto su cui aveva investito molto. Addirittura, Vladimir lo definisce “il principe azzurro”.

In quel periodo avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Sarebbe andata subito a convivere. Ma le cose non vanno come sperava: “Dopo una notte mi ha scaricata e mi ha fatto capire che voleva solo quello ed è sparito. E’ stato un trauma”.

Un episodio che ha fatto molto soffrire Vladimir. Ma, si sa, i traumi lasciano strascichi. Ed è stato così anche per Vladimir. Che da quel momento si relaziona sempre con un po’ di diffidenza nei confronti degli uomini: “Ho sempre paura che sia pronto a ferirmi come il mio primo uomo” ha confessato. Ma noi le auguriamo di superare presto questo trauma.