All’inizio degli anni 2000 erano le Spice Girls italiane… Ma ora che fine hanno fatto le Lollipop?

Lanciate dal primo talent trasmesso dalla televisione italiana. Per un biennio ebbero un grande successo. Poi, l’oblio

Probabilmente tra i primi gruppi a formarsi nell’ambito di uno degli antesignani dei talent show attuali. In quel periodo, i vari X Factor o Italia’s got talent, ecc. ecc. erano ancora ben lontani da monopolizzare le televisioni italiane. Il merito fu della trasmissione Popstars. La ricordate? E, soprattutto, loro, le ricordate?

Popstar nasce in Nuova Zelanda e li ha un enorme successo. In Italia, sono state prodotte due edizioni del programma andate in onda su Italia 1 rispettivamente nel 2001 e nel 2003.

Si tratta, quindi, del primo talent show trasmesso dalla televisione italiana. La prima edizione italiana dal titolo Popstar andò in onda dall’8 gennaio al 30 marzo 2001 su Italia 1 con la conduzione di Daniele Bossari. Il pubblico gradì molto.

La seconda edizione, rinominata Superstar Tour, è andata in onda dal 15 settembre al 5 dicembre 2003, sempre su Italia 1, ma non riscosse il successo della precedente. Dopo la fase di selezioni, presentata da Daniele Bossari e con una giuria formata da Brian Bullard e Massimo Di Cataldo, l’onda si spense. Un peccato, perché in finale c’era un gruppo, le Lucky Star, con una giovanissima Emma Marrone.

Insomma, vita breve per Popstar, ma non si può dire che non abbia scovato qualche talento. Ebbero vita breve anche loro, gruppo musicale femminile italiano formatosi nel 2001 tramite il programma televisivo, durante il quale vennero selezionate le cinque ragazze componenti del gruppo: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu.

Come non avete capito di chi stiamo parlando?

Le Spice Girls italiane

Per un biennio, però, ebbero grande successo. Considerate le Spice Girls italiane. Stiamo parlando delle Lollipop. Il gruppo, dopo un iniziale successo e la pubblicazione di due album, si scioglie nel 2005.

Negli anni successivi le componenti del gruppo hanno avviato progetti solisti in campo musicale e televisivo. Ma non con particolare fortuna.

Il gruppo si sciolse nel 2005 dopo aver pubblicato due album, “Popstars” e “Together”. Nel 2013 Marcella Ovani, Veronica Rubino, Marta Falcone e Roberta Ruiu riunirono il gruppo, senza la partecipazione di Dominique Fidanza.

Nel 2018 ancora una volta tornano, in forma di trio stavolta, senza Roberta Ruiu. Ma da quel 2018 sono, nuovamente e, forse, definitivamente, scomparse dai radar. Insomma, una vita breve per quelle che dovevano essere le Spice Girls italiane.