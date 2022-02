Elisabetta Canalis, la foto in intimo che spopola sui social | Sensualità fatta persona

Elisabetta ci sa deliziare tutt’oggi. Una delle ultime foto che stanno circolando su Instagram, per esempio, è effettivamente da urlo

Con Maddalena Corvaglia ha formato la coppia di veline più famose della storia di “Striscia la notizia”. Da anni si è di fatto trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles. Non per questo i fan l’hanno dimenticata. Né potranno mai farlo. La bella Elisabetta Canalis è ancora una delle donne più desiderate. E, in queste ore, c’è una foto che sta facendo il giro dei social. E, ovviamente, sta facendo impazzire i maschietti.

Dopo anni, è tornata in tv conducendo “Le Iene”, su Italia Uno. Oggi 43enne, di origine sarda, per tanto tempo ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Insomma, prima con George Clooney, oggi con il dottor Perri, per Elisabetta gli States sono ormai una seconda casa.

Prima del trasferimento negli States, che l’ha fatta un po’ allontanare dagli schermi televisivi italiani, Elisabetta Canalis ha raggiunto in Italia una popolarità enorme. Sia con “Striscia la notizia”, ma anche con l’immancabile calendario sexy. E con la partecipazione ad alcune importanti trasmissioni, come “Controcampo”, il programma calcistico di Mediaset, condotto da Sandro Piccinini.

La foto che sta facendo impazzire il web

Ma, ovviamente, il grande salto è la co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2011, insieme a Gianni Morandi e a un’altra bellissima come Belen Rodriguez. Anche se la critica non apprezzerà particolarmente le performance delle due “vallette”.

Per lei anche alcune performance recitative, sia al cinema, che in televisione. Ricordiamo “La fidanzata di papà”, di Enrico Oldoini. Ma ha un personaggio molto importante anche in due stagioni della fortunata fiction “Carabinieri”, siamo tra il 2003 e il 2004.

Molti la ricorderanno anche nel videoclip di Biagio Antonacci, “Convivendo”, grande successo del cantautore. Insomma, una carriera di grande successo per Elisabetta.

Ma non c’è bisogno di vivere di ricordi, perché Elisabetta ci sa deliziare tutt’oggi. Una delle ultime foto che stanno circolando su Instagram, per esempio, è effettivamente da urlo.

L’ambientazione sembra essere proprio quella della bellissima casa statunitense di Eli. Ma, onestamente, è difficile rimanere interessati dallo sfondo. Perché in primo piano c’è lei, Elisabetta Canalis.

Con il suo sguardo sensuale, ma, soprattutto, con un due pezzi intimo di colore nero. E il fisico e da urlo come sempre.