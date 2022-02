Francesca Alotta, una vita piena di difficoltà e dolori | Quello che gli è successo è straziante

Il mondo della musica non è sempre tutto rosa e fiori, è spesso protagonista di eventi spiacevoli. Francesca Alotta ha dovuto affrontare uno dei dolori più strazianti che esistono al mondo

Francesca Alotta, una delle artiste più amate degli anni ’90 all’interno del panorama musicale italiano. Nonostante tutto ha sofferto molto nella sua vita.

Nata a Palermo l’1 gennaio 1968, figlia d’arte, visto e considerato che suo padre era il conosciutissimo cantante Filippo Alotta. Inizia la sua carriera in qualità di corista nel 1991.

Successivamente, fa parte del gruppo Le Compilations tra il 1988 ed il 1990. Sempre nel ’91, vince il Cantagiro con la canzone “Chiamata urgente”. L’anno dopo, il suo più grande successo. Vince infatti il Festival di Sanremo nella sezione Novità.

Nel 1993, partecipa di nuovo a Sanremo. In seguito, lancia il suo nuovo disco in Giappone e a Cuba. Continua il suo successo e pure la sua presenza televisiva e musicale. Nel 2004 partecipa a Music Farm.

Negli anni a venire continua, anche se in maniera poco costante, la sua carriera; nel 2018 pubblica il singolo “Anima sola”, e vince il Premio AFI alla carriera.

Partecipa anche alla prima edizione di “Ora o mai più”, talent show di Rai Uno dove ha presentato un nuovo inedito. Nel 2021 ha invece preso parte come concorrente al Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Francesca Alotta, il suo dolore: la vita privata dell’artista

Francesca Alotta, l’anno scorso, è tornata in televisione. Precisamente, al Tale e quale show di Carlo Conti, dove è tornata ad esibirsi.

Lo ha fatto nei panni di Emma ed ha decisamente convinto pubblico e telespettatori, concludendo al secondo posto a pari merito con Deborah Johnson.

Ma, come detto in precedenza, era sparita dalla circolazione a causa di una vita privata tutto tranne che semplice da affrontare.

Ha infatti avuto due relazioni sentimentali. La prima, nel quale stava con un uomo – del quale era follemente innamorata – di cui era incinta e che aveva già una famiglia.

Il secondo, invece, appena la relazione con la cantante è terminata si è rivelato essere uno stalker. Tornando alla prima relazione, comunque, proprio in quel caso perse tragicamente un figlio.

Non un passato semplice, quindi, ma tutt’altro. Adesso è tornata a calcare un palcoscenico in tv. Anche se il dolore non se ne andrà mai, la forza che ha dimostrato e che continua ogni giorno a dimostrare contro le avversità della vita rimane eccome.