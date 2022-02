Francesco Arca, infastidito dalle male lingue risponde a tono: “Non mi devo giustificare con nessuno..”

Mantenere un rapporto di stima e amicizia con un ex anche quando la relazione è ormai finita da anni è spesso difficile. Non mancano però le eccezioni anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo, basti pensare a Laura Chiatti e Francesco Arca.

Laura Chiatti e Francesco Arca sono ormai felici da tempo con i rispettivi partner, il collega Marco Bocci e Irene Capuano, da cui hanno avuto due figli ciascuno. Nonostante questo, entrambi sono la dimostrazione di come, nonostante l’amore sia finito, sia possibile continuare a frequentare un ex.

In alcuni casi questo avviene per gestire un figlio in comune, mentre nel loro caso i due sono riusciti a mantenere la stima reciproca e hanno costruito un’amicizia che coinvolge anche i loro compagni attuali.

In più occasioni entrambi gli attori hanno messo a tacere le malelingue, che ci sono spesso in situazioni simili. Qualcuno avesse infatti insinuato che potesse esserci un ritorno di fiamma, ma niente di tutto questo corrisponde alla realtà. Tra loro c’è solo un grande rispetto, senza alcun tipo di gelosia.

Francesco Arca e Laura Chiatti e il loro rapporto attuale: dall’amore all’amicizia

Francesco Arca, attualmente in Tv con la fiction “Fosca Innocenti” al fianco di Vanessa Incontrada, ci ha tenuto a sottolineare quanto sia bello il rapporto che ha ora con una delle sue ex più importanti, Laura Chiatti.

“Il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia due anni dopo la fine del nostro rapporto – ha detto l’ex tronista in un’intervista al settimanale ‘Vero’ -. E’ proprio in virtù di questo che spesso trascorriamo del tempo insieme. Questo nonostante ci sia stato tra noi un fidanzamento lungo tre anni”.

Non a caso, spesso i due si scambiano messaggi di affetto sui rispettivi profili social, a conferma di come tutto sia assolutamente limpido.

L’attore, però, ha voluto rispondere una volta per tutte a chi ha fatto insinuazioni sul loro legame: “A me e a Laura non interessa niente di quei commenti. Qualcuno ha visto la mia famiglia insieme alla sua e non ha esitato a dire: “Qui c’è qualcosa sotto”.

Noi abbiamo avuto la fortuna di trasformare un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso, non servono giustificazioni” – ha concluso l’attore.