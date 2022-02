L’ attore italiano alto 119 cm che tutti ricordano ma nessuno ha mai visto in faccia | Sapete chi è?

C’è un attore che tutti hanno ammirato per anni in una delle serie più popolari di tutti i tempi. Eppure nessuno o quasi lo ha mai visto in faccia. Vi sveliamo chi è.

Il suo nome vi dirà poco: si chiamava Felix Silla. Era nato a Roccacasale, in Abruzzo, l’11 gennaio del 1937. Ed è stato un interprete di grande successo del cinema e della televisione americana.

A parte il ruolo che l’ha reso noto a tutti, la sua filmografia è ricchissima. Silla aveva cominciato la sua carriera lontano dalle luci di Hollywood, in una forma di spettacolo ormai un po’ demodé, ma nella quale c’era sempre posto per un uomo a cui la natura aveva dato una statura particolarissima. Silla era infatti alto solo 119 centimetri.

Stiamo parlando del circo. Qui tra i tendoni, in un mondo strano e particolare, tra bestie feroci, acrobati, clown, cani ammaestrati, in mezzo adulti e bambini perennemente in ansia per il destino dei domatori e dei trapezisti, Silla aveva mosso i suoi primi passi di showman.

Dall’Abruzzo a New York

Negli Stati Uniti era emigrato nel 1955, ancora diciottenne, su una di quelle navi della speranza, cariche di uomini e di donne che cercavano nel nuovo mondo una vita migliore o semplicemente una vita, fuggendo da un’Italia devastata dalla guerra e in cui la ricostruzione, che procedeva spedita, non aveva ancora portato al boom economico di qualche anno dopo.

Se avesse avuto qualche anno di più, forse, Silla sarebbe emigrato a Torino o a Milano, per lavorare nelle grandi fabbriche del nord. Ma nel 1955 le vie dell’emigrazione portavano ancora soprattutto all’estero. In Belgio, in Svizzera, in Francia e in Germania. Oppure oltre il mare, negli Stati Uniti, in Canada o in Argentina.

La sua destinazione prescelta fu New York. Qui girò con la nave intorno alla Statua della Libertà, prima di passare come tanti altri italiani per Ellis Island, l’isola di fronte alla Grande Mela nella quale gli aspiranti cittadini americani trascorrevano insieme il loro periodo di quarantena.

Tra le luci sfavillanti della metropoli americana Silla trovò la sua strada grazie a un reclutatore del circo Ringling Bros, poi le sue doti di performer gli fecero fare il salto nel più prestigioso dei grandi circhi americani: il mitico Barnum. Qui fece il trapezista, il cavaliere e grazie alle sue capacità acrobatiche saltò dalla pista al cinema come stuntman, apparendo per la prima volta sullo schermo in “A Ticklish affair”, una pellicola del 1963 diretta da George Sidney.

Il ruolo che l’ha reso famoso

Felix Silla ha recitato in numerosi film ma il ruolo che l’ha reso celebre è quello del cugino ITT nella Famiglia Addams.

Il personaggio non era parte del fumetto originale ma fu introdotto nella serie dal produttore David Levy, a partire dal 1965. Silla è apparso in 17 episodi della serie. Una curiosità è il fatto che pur essendo anche doppiatore, Silla fu doppiato nella serie dall’ingegnere del suono Anthony Magro.

Leggi anche ->Google celebra l’inventore della famiglia Addams

Silla è mancato pochi mesi fa, nell’aprile del 2021. Ma il suo incredibile personaggio vivrà per sempre nel ricordo di tutti quelli che l’hanno conosciuto e lo conosceranno in futuro. Un piccolo grande uomo dello spettacolo mondiale.