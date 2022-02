Mara Venier, la confessione che ha sconvolto tutti: “Ho pensato di lasciare la televisione”

Mara Venier è ancora oggi amatissima in tutta Italia. Una conduttrice davvero di successo che negli anni ha regalato momenti davvero iconici. Ma non sempre gli è andato tutto bene.

Mara Venier è un personaggio della televisione italiana molto conosciuto e rinomato. I suoi programmi televisivi hanno fatto la storia e l’hanno resa celebre davvero in tutta Italia.

Certo, nella sua carriera è stata anche un’attrice, un’opinionista ed anche stilista, ma il ruolo che telespettatori, critica e pubblico hanno apprezzato di più in assoluto della donna nata a Venezia il 20 ottobre 1950 è quello di conduttrice.

Una professione che ha iniziato a fare negli anni ottanta. Il successo è arrivato “solo” negli anni novanta grazie alla trasmissione di Rai Uno “Domenica in”, che ha presentato per ben tredici stagioni.

Grazie a questo programma, gli è stato donato un curioso riconoscimento, ovvero il soprannome Signora della domenica. Ha presentato con grande successo anche “La vita in diretta”, altro progetto targato Rai Uno.

Arrivando alla sua vita privata, ha avuto diverse relazioni sentimentali. La maggior parte delle quali, con personaggio molto famosi.

Come Jerry Calà, con il quale è stata sposata dal 1984 al 1985. Poi con Renzo Arbore, fino al 1997.

Ed infine, ha trovato il vero amore al fianco di Nicola Carrari, produttore cinematografico che ormai da anni gli regala felicità e serenità assoluta. Tuttavia, nemmeno Mara Venier ha avuto una vita semplicissima e senza ostacoli.

Mara Venier, le difficoltà post operazione: “Ci vuole tempo”

Mara Venier, uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione italiana. Tuttavia, anche lei si è trovata in diverse occasioni in difficoltà. Come nel 2020, a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 ed anche perché ha subito un’operazione molto delicata.

La famosissima conduttrice televisiva è stata infatti molto male per un’operazione ai denti non finita nel migliore dei modi.

Come ha ammesso in un’intervista rilasciata alla rivista Gente, ci vuole tempo per riprendersi.

La lesione al nervo, dopo l’intervento voluto per fare un impianto dentale, le ha causato più danni del previsto.

Addirittura pensava di lasciare la televisione per pensare solo a curarsi. Una settimana dopo invece ha strinto i denti riuscendo ad apparire sorridente e professionale come sempre in quella che è la professione a cui ha dedicato maggiore tempo nell’arco della sua carriera.

In ogni caso, con il tempo è riuscita a recuperare sensibilità anche grazie alle medicine di cui ha fatto uso, passando pure questo momento complicato.